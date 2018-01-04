Фискальная служба объяснила, что искали в "Киевстаре"

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Четверг, 4 января 2018, 19:51

Обыск в офисе оператора "Киевстар" 4 января касался производства по неуплате им около 2,4 миллиарда гривен налогов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Ннпряхина в Facebook.

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС провели его "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".

"Проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем – прокурором Генеральной прокуратуры", – отметила Непряхина.

"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе применялась видеозапись", – отметила она.

Ранее президент "Киевстара" Петр Чернышев сообщил, что в четверг утром в офис компании в Киеве пришли с обыском "около трех десятков налоговых полицейских".

Обыск не повлиял на работу мобильного оператора.

Темы: обыски Фискальная служба
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