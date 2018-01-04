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В "Киевстар" пришли с обыском налоговики

Четверг, 4 января 2018, 17:35
В Киевстар пришли с обыском налоговики

В офис "Киевстара" в Киеве пришла с обыском налоговая полиция.

Об этом президент компании Петр Чернышев сообщил в Facebook 4 января.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", – написал он.

Президент "Киевстара" уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора!".

"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", – добавил Чернышев.

Он напомнил, что уже почти 2 года идет суд "Киевстара" с Государственной фискальной службой, которая считает, что оператор недоплатил в казну Украины почти 1,5 млрд грн.

"Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в отрасли связи и одним из самых крупнейших налогоплательщиков страны", – заявил Чернышев.

По его словам, за 20 лет работы "Киевстар" уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов.

"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", – отметил Чернышев.

Он также сообщил, что "компания "Киевстар" продолжает свою работу".

В Национальной полиции об этом обыске ничего не знают, а до ГФС дозвониться "Украинской правде" пока не удалось.

Темы: обыскиФискальная службамобильная связь
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