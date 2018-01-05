ФСБ в Крыму допросила родственников члена Меджлиса Бариева

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Пятница, 5 января 2018, 02:33

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что ФСБ РФ допросила его родственников в аннексированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На допросе приняли участие мои две сестры и тесть (родители не ходили из-за состояния их здоровья). На допрос их вызвали из-за моей правозащитной деятельности и гражданской позиции. О деталях допроса не знаю, так как мне не сообщили, скорее всего, в связи с тем, что взяли подписку о неразглашении информации",  подчеркнул Бариев.

"ФСБ оказывает давление на меня и моих близких, с целью создания препятствий моей правозащитной деятельности. ФСБ пытается моих близких родственников сделать заложниками",  отметил он.

Российские силовики не комментировали допросы.

Бариев заявил, что его родственников вызвали на допрос в Федеральную службу безопасности 21 декабря.

Как известно, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. 

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Темы: Крым крымские татары Росcия ФСБ
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