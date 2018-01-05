На Запорожье двое коммунистов раздавали антиукраинские агитки

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Пятница, 5 января 2018, 17:01

Служба безопасности отчитывается о разоблачении и прекращении деятельности двух жителей Мелитополя, причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным СБУ, злоумышленники, которые распространяли на территории региона свою "газету", являются активистами городской ячейки коммунистической партии.

"Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную вражду ", – говорится в сообщении Службы безопасности.

Правоохранители провели обыски в помещениях агитаторов, в ходе которых обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

"Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Ведутся следственные действия", – добавили в СБУ.

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