Скандальный бестселлер: в США опубликовали книгу о хаосе в администрации Трампа
В Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Она сразу стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.
Об этом сообщает Reuters.
Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.
Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.
Как отмечает The Guardian, автор книги написал о том, как Трамп смеялся с интеллектуальных недостатков собственных сыновей и своего зятя Джареда Кушнера. В ней рассказывается, как жена Трампа Мелания плакала в ночь перед победой мужа на выборах и как бывший старший советник Трампа Стив Бэннон назвал дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера - "Джаванкой" за их "легкость бытия".
В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Авто публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.
В то же время сам Трамп отрицает информацию, представленную в книге. Об этом он написал в Twitter.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018
"Я не давал доступа к Белому Дому (даже много раз отказывал) автору этой фальшивой книги. Я никогда не говорил с ним для книги. Она полна лжи, ложных представлений и источников, которых не существует. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что произойдет с ним и небрежным Стивом (Стив Бэннон, экс-советник Трампа - УП)! ", - написал Трамп.
Отмечается, что представители президента пытались прекратить публикацию книги. Его адвокаты направили издательству письмо с требованием не публиковать книгу и извиниться перед президентом.
Кроме того, на фоне роста популярности книги, в Twitter распространили юмористический пассаж, который замаскировали под отрывок из нее. Он получил вирусную популярность в Twitter, пишет "Голос Америки".
В нем рассказывается, что после победы на выборах президента США Трамп требовал и добился создания Белым домом круглосуточного канала посвященного гориллам.
Wow, this extract from Wolff’s book is a shocking insight into Trump’s mind: pic.twitter.com/1ZecclggSa— the gorilla channel thing is a joke (@pixelatedboat) January 5, 2018
"В свой первый день в Белом доме, президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что на нем не было "канала о гориллах". Трамп, казалось, был убежден в существовании канала, который круглосуточно показывал горилл. Чтобы угодить Трампу, сотрудники Белого дома слепили в кучу несколько документальных лент о гориллах, который транслировался в спальню Трампа с наспех собранной телевизионной башни на лужайке перед Белым домом. Но Трамп все равно был недоволен и жаловался, что "гориллы не бьются", - написал неизвестный автор .
Впоследствии это сообщение получило более 15 000 ретвитов и 48 000 предпочтений и позже автор признался, что оно ненастоящее.
Мария Думанская, УП