Скандальный бестселлер: в США опубликовали книгу о хаосе в администрации Трампа

В Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Она сразу стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.



Об этом сообщает Reuters.



Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.



Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.



Как отмечает The Guardian, автор книги написал о том, как Трамп смеялся с интеллектуальных недостатков собственных сыновей и своего зятя Джареда Кушнера. В ней рассказывается, как жена Трампа Мелания плакала в ночь перед победой мужа на выборах и как бывший старший советник Трампа Стив Бэннон назвал дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера - "Джаванкой" за их "легкость бытия".



В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Авто публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.



В то же время сам Трамп отрицает информацию, представленную в книге. Об этом он написал в Twitter.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!