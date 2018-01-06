Из-за снегопадов на лыжных курортах в Альпах "застряли" 10 тысяч туристов

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Суббота, 6 января 2018, 17:49

Лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии оказались в снежной ловушке из-за сильных снегопадов.

Как сообщает ВВС со ссылкой на итальянские СМИ, в Червинии "застряли" около 10 тысяч туристов.

Подобная ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов направили военных.

В Червинии не работают подъемники, поскольку трассы считаются слишком опасными, учитывая глубокий снег и опасность лавин.

На курортах сообщают о лавинной опасности четвертого уровня из пяти возможных. 

Отмечается, что погода поставила под угрозу лыжную гонку в рамках Чемпионата мира, которая должна состояться в эти выходные в Адельбодене: оползень преградил дорогу во Фрутиген. 

Вместе с тем швейцарские СМИ отмечают, что гонка состоится, т.к. власти работают над восстановлением дороги.

Украинская правда 

Темы: погода Италия Швейцария
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