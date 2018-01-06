Из-за снегопадов на лыжных курортах в Альпах "застряли" 10 тысяч туристов
Лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии оказались в снежной ловушке из-за сильных снегопадов.
Как сообщает ВВС со ссылкой на итальянские СМИ, в Червинии "застряли" около 10 тысяч туристов.
Подобная ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов направили военных.
В Червинии не работают подъемники, поскольку трассы считаются слишком опасными, учитывая глубокий снег и опасность лавин.
На курортах сообщают о лавинной опасности четвертого уровня из пяти возможных.
Neve a Cervinia... pic.twitter.com/WaIk5Onebv— meteolodi (@Meteolodi) January 5, 2018
Отмечается, что погода поставила под угрозу лыжную гонку в рамках Чемпионата мира, которая должна состояться в эти выходные в Адельбодене: оползень преградил дорогу во Фрутиген.
Вместе с тем швейцарские СМИ отмечают, что гонка состоится, т.к. власти работают над восстановлением дороги.
Украинская правда