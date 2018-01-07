АТО: На Рождество впервые в новом году без обстрелов

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Воскресенье, 7 января 2018, 19:24

Впервые в новом году день в АТО прошел без обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводках по состоянию на 18:00 воскресенья.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 6 января боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 военнослужащий ВСУ получил ранение. Раненый находится в удовлетворительном состоянии.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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