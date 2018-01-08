"Золотой глобус": В поддержку движения против сексуального насилия звезды пришли в черном

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Понедельник, 8 января 2018, 06:49
 
NBC

Звёзды Голливуда и телевидения  вышли на красную дорожку церемонии "Золотой глобус" в одежде черного цвета в знак солидарности с движением по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Об этом пишет Reuters.

Среди номинантов церемонии, в черных нарядах появились Джессика Частейн, Лора Дерн, Натали Портман, Анжелина Джолли и многие другие.

"Мы здесь в поддержку движения Time's Up... Мы солидарны против любого злоупотребления властью", - сказала Частейн, номинированная за роль  в фильме "Игра Молли".

"Речь идет о людях, которые безмолвны, и речь идет о расширении прав и возможностей", - добавила Октавия Спенсер, номинированная на премию за роль в ленте "Форма воды".

В течение недели, предшествовавшей церемонии награждения, более 300 представителей голливудской индустрии, включая актеров, режиссеров и писателей, запустили кампанию Time's Up для противостояния проблемам, связанным с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

"Это потрясающая возможность встретиться с другом, активистом, с кем-то, кто может объединить наши голоса, потому что мы были разделены так долго ... и насколько громче и крепче наши голоса могут быть, когда мы собираемся вместе, - сказала Портман.

Дерн пришла на церемонию в черном платье без бретелек в сопровождении Моники Рамирес, соучредителем и президентом Национального союза женщин фермеров (Alianza Nacional De Campesinas), который представляет более 700 000 женщин, работающих в сельскохозяйственной промышленности.

"Пришло время для нас изменить ситуацию, - сказала Дерн.

Как известно, в Голливуде стартовала 75 торжественная церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Премия вручается в 25 номинациях, причем 14 определяет лучших в сфере кино, остальные 11 - на телевизионном экране.

Традиционно премия "Золотой глобус" присуждается с 1944 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Темы: кино США
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