Экс-зять Тимошенко умер в Праге
В Праге умер Шон Карр - музыкант, байкер и бывший зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Сообщение об этом размещено на странице рок-группы, которую он создал - Death Valley Screamers.
"С тяжелым сердцем должны сообщить о том, что Шон Карр умер в Праге в 10 утра 8 января во сне. Его дочь Чарли была рядом с ним", - говорится в сообщении.
"Он любил Украину, недавно вернулся со своими братьями-байкерами (из клуба) "Падонки" и организовал клуб в Праге", - сообщили коллеги Карра.
О смерти Шона Карра сообщил и украинский байкер Александр Сирота, который входит в клуб "Падонки".
Шону Карру было 49 лет. На дочери Тимошенко Евгении он женился в 2005 году, в марте 2012-го - развелся.
Украинская правда