Путин потратит на избирательную кампанию-2018 более 400 млн рублей

В избирательный фонд кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина поступило более 400 млн рублей, из них более 9 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Данные поданы в ЦИК филиалами Сбербанка, в которых открыты избирательные счета кандидатов на пост президента.

Так, в избирательный фонд Путина поступило 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц, среди которых партия "Единая Россия" (28 млн рублей).

Из фонда уже израсходовано 14,4 млн, 9,1 млн из которых потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".

На втором месте по объему фонда - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с более 200 млн рублей. Из них он пока ничего не потратил.

На третьем месте - бизнес-омбудсмен Борис Титов, в его фонде - 20,7 млн рублей, из них на агитационную продукцию потрачено 2,2 млн рублей.

Избирательный фонд Ксении Собчак сейчас составляет 19,4 млн рублей, из них потрачено 3,6 млн - на "финансовое обеспечение сбора подписей".

В фонд лидера "Яблока" Григория Явлинского поступило 15 млн рублей, из которого уже потрачено 9,4 млн, из них 1,6 млн - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Самый маленький избирательный фонд сейчас у кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина - в его фонде пока 1 тысяча 66 рублей, из которых ничего не потрачено.

Всего по данным о средствах избирательных фондов 13 кандидатов на пост президента общая сумма, поступившая на счета - 656 млн 121 тыс. 372 рубля, израсходовано 29,5 млн.

После успешного прохождения этапа выдвижения кандидат на пост президента должен открыть специальный избирательный фонд, из которого впоследствии берутся средства на избирательную кампанию.

Согласно действующему законодательству, фонд формируется из собственных средств кандидата, средств партии, выдвинувшей его в качестве кандидата, пожертвований юридических и физических лиц. Эти средства кандидат может потратить на обеспечение сбора подписей, агитацию, оплату консультационных и информационных услуг.

Законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей.