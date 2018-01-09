У берегов Ливии утонула лодка с мигрантами: более 60 погибших

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Вторник, 9 января 2018, 02:40

У берегов Ливии 6 января затонуло судно с мигрантами, погибли по меньшей мере 64 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников гуманитарных групп.

В первых сообщениях о трагедии говорилось о восьми погибших. Тогда отрядам итальянской береговой охраны удалось спасти 86 человек.

По словам самих спасенных, на борту затонувшей лодки было не менее 150 человек.

Как известно, ранее вблизи берегов Ливии задержали судно с более 200 беженцами на борту.

Как сообщалось, в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли более 171 тысяч мигрантов.

Темы: Ливия миграция беженцы
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