У берегов Ливии задержаны свыше 200 беженцев

Вблизи берегов Ливии задержали судно с более 200 беженцами на борту.

Об этом сообщил представитель ВМС Правительства национального примирения полковник Эйюб Касым, передает агентство "Анадолу".

Люди находились у берегов города Карабулли на западе Ливии.

Кроме того, найдено два тела беженцев. Пока неизвестно, что стало причиной их смертей.

Как известно, в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли меньше 200 тысяч мигрантов и беженцев.