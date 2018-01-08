У берегов Ливии задержаны свыше 200 беженцев
Понедельник, 8 января 2018, 08:20
Вблизи берегов Ливии задержали судно с более 200 беженцами на борту.
Об этом сообщил представитель ВМС Правительства национального примирения полковник Эйюб Касым, передает агентство "Анадолу".
Люди находились у берегов города Карабулли на западе Ливии.
Кроме того, найдено два тела беженцев. Пока неизвестно, что стало причиной их смертей.
Как известно, в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли меньше 200 тысяч мигрантов и беженцев.