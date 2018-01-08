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У берегов Ливии задержаны свыше 200 беженцев

Понедельник, 8 января 2018, 08:20

Вблизи берегов Ливии задержали судно с более 200 беженцами на борту.

Об этом сообщил представитель ВМС Правительства национального примирения полковник Эйюб Касым, передает агентство "Анадолу".

Люди находились у берегов города Карабулли на западе Ливии.

Кроме того, найдено два тела беженцев. Пока неизвестно, что стало причиной их смертей.

Как известно, в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли меньше 200 тысяч мигрантов и беженцев.

Темы: Ливиябеженцы
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