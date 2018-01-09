В Белом доме заявили о намерении Трампа баллотироваться в президенты в 2020 году

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Вторник, 9 января 2018, 03:08

Нынешний президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов.

Об этом во время брифинга журналистам сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Абсолютно точно Трамп вновь будет участвовать в президентской гонке", - подчеркнул Гидли.

По его словам, соперникам нынешнего президента США придется столкнуться с "рекордными достижениями Трампа, которых он сумел достичь в рекордные сроки".

Среди успехов Трампа Гидли выделил экономическую сферу, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков "Исламского государства".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома также прокомментировал возможное участие в президентский выборах 2020 годаамериканской телеведущей Опры Уинфри.

"Мы приветствуем всех желающих принять участие в выборах", - отметил Гидли.

Как известно, в ноябре 2017 года рейтинг Трампа упал ниже уровня поддержки всех предыдущих президентов.

Темы: США Трамп виборы
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