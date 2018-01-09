Депутатам ВР компенсировали 9,4 миллиона за проезд

3555 просмотров
Вторник, 9 января 2018, 11:55

250 депутатов Верховной Рады получили 9,4 миллиона гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины в 2017 году.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ аппарата Рады на запрос.

Отмечается, что 245 депутатов получили компенсацию по 38 тысяч 170 гривен, в том числе первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Также компенсацию получили представитель президента в Раде Ирина Луценко, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Среди получивших компенсацию за проезд числится депутат Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), который задекларировал 1,1 миллиарда гривен доходов за 2016 год.

Компенсировали расходы депутату от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Рыбалко, депутату от группы "Партия "Відродження" Антону Яценко и внефракционному Бориславу Розенблату.

Согласно закону "О статусе народного депутата", в расходах на обеспечение Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.

В 2016 году 211 депутатов Рады получили 5,5 миллиона гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины.

Темы: Верховная Рада
powered by lun.ua
По теме
Нардепы получили почти 33 миллиона гривен компенсации за аренду жилья 5 января 2018, 21:06
Кредитор подал в суд на Дейдея с требованием вернуть долг 4 января 2018, 15:48
Ляшко купил у экс-нардепа землю под Киевом 4 января 2018, 14:35
Все новости
Главные новости
Убийство Ноздровской: в суде рассказали подробности совершения преступления
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд избрал меру защиту подозреваемому в убийстве Ноздровской
Россошанский согласился с подозрением в убийстве Ноздровской
Все новости
еда

Что готовить в январе: рецепты блюд из сезонных продуктов

Кино

"Золотой глобус-2018". Список победителей кинопремии

Трое киевлян – о том, как и на чем они экономят в городе