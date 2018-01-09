Депутатам ВР компенсировали 9,4 миллиона за проезд

250 депутатов Верховной Рады получили 9,4 миллиона гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины в 2017 году.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ аппарата Рады на запрос.

Отмечается, что 245 депутатов получили компенсацию по 38 тысяч 170 гривен, в том числе первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Также компенсацию получили представитель президента в Раде Ирина Луценко, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Среди получивших компенсацию за проезд числится депутат Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), который задекларировал 1,1 миллиарда гривен доходов за 2016 год.

Компенсировали расходы депутату от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Рыбалко, депутату от группы "Партия "Відродження" Антону Яценко и внефракционному Бориславу Розенблату.

Согласно закону "О статусе народного депутата", в расходах на обеспечение Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.

В 2016 году 211 депутатов Рады получили 5,5 миллиона гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины.