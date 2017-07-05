"Шеремет. Цена Свободы". Фильм Радио Свобода

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Мелани Бачина
Среда, 5 июля 2017, 13:40

За что и почему погиб Павел Шеремет? Кому выгодно было это убийство?

Журналисты "Радио Свобода" встречались и говорили с близкими, друзьями, коллегами Павла, пытаясь найти ответы на эти вопросы.

Версий много, но ни у одной нет достаточных доказательств.

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не найдены. Не установлены мотивы убийства. Нет сведений и о том, продвинулось ли расследование.

Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 июля заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела о убийстве Шеремета.

Темы: Дело Шеремета убийство
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