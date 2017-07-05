"Шеремет. Ціна Свободи". Фільм Радіо Свобода

92 перегляди
Мелані Бачіна
Середа, 5 липня 2017, 13:40

За що і чому загинув Павло Шеремет? Кому вигідно було це вбивство?

Журналісти "Радіо Свобода" зустрічалися і говорили з близькими, друзями, колегами Павла, намагаючись знайти відповіді на ці питання.

Версій багато, але ні в одній немає достатніх доказів.

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Замовники і виконавці злочину досі не знайдені. Не встановлені мотиви вбивства. Немає відомостей і про те, просунулося чи розслідування.

Згідно із останньою інформацією, генеральний прокурор Юрій Луценко у червні 2017 липня заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.

Теми: Справа Шеремета убивство
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Вбивство Павла". Розслідування загибелі Павла Шеремета 11 травня 2017, 12:09
Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета 28 листопада 2016, 12:30
Коли слів замало. Колеги та друзі про Павла Шеремета
Головні новини
Подання на Лозового: Комітет знову перевів стрілки на Парубія
РФ хоче повернути "шпигунські маєтки", конфісковані в США за часів Обами
"Без підозрюваних і чітких версій": ЗМІ показали фільм про Шеремета
Суд відібрав у сина Пшонки мисливські угіддя на Київщині
Усі новини
Публікації
"Наші" наці. Агресивні фанати з нацистською символікою
Агресія на стадіонах та розширення кола прихильників нацистів – загальна тенденція фанатського середовища в Україні. А недоторканними для правоохоронців ці "патріоти, які пройшли АТО" можуть бути через свою наближеність до перших осіб країни.
5 липня 2017, 13:00 — Олексій Братущак
Brexit дружбі не перешкода: аудит відносин України та Великої Британії
Кроки британського керівництва чітко вписуються у формулу "Британія виходить із ЄС, але не залишає Європу".
5 липня 2017, 12:06 — Сергій Сидоренко, Микола Бєлєсков
Як заробити на багатоквартирному будинку. П'ять способів
Багатоповерхівка — це довгострокова інвестиція, яка повинна приносити співвласникам гроші. Є принаймні п'ять способів заробітку, які практикують ОСББ.
5 липня 2017, 11:00 — Марія Осипчук, для ЕП
"Секретар диявола". Як Луценко ловив та не впіймав Довгого
"Прошу, перший слайд…", – звернувся Довгий до свого "кривдника". "Це слайди для мого виступу. Олесю, це не Київрада часів Черновецького, де ви могли робити все, що завгодно", – холодно відрізав Луценко.
4 липня 2017, 17:49 — Роман Романюк, Роман Кравець
Усі публікації