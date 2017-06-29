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Луценко: У справі Шеремета серйозного прогресу немає

Четвер, 29 червня 2017, 15:10
Луценко: У справі Шеремета серйозного прогресу немає

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Щодо Шеремета, на жаль, серйозного прогресу поки що не спостерігається", – сказав він в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

Подробиць розслідування генпрокурор не навів.

Як відомо, Павла Шеремета убили 20 липня 2016 року в центрі Києва, підклавши вибухівку під автомобіль, яким він користувався.

Правоохоронці кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу організатори та виконавці убивства Шеремета не названі. Слідчі схиляються до версії про професійні мотиви злочину.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували у Києві документальний фільм "Убивство Павла" про загибель Шеремета.

Серед іншого, автори фільму-розслідування ідентифікували авто, яке стояло в ніч перед вибухом під домом Шеремета, та поговорили з водієм, екс-працівником СБУ – чого не зробили правоохоронці. Також журналісти за відеозаписами виявили, що підозрювані в закладенні вибухівки чоловік і жінка були поблизу вибуху вранці 20 липня.

За мотивами фільму поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

А інформацію про те, що працівники Служби безпеки України видалили частину відео з камер спостереження поблизу вибуху авто, в СБУ заперечили.

На початку червня президент Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства Павла Шеремета.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках працював на російському телебаченні, а останні 5 років прожив у Києві, працював в "Українській правді" і заснував Школу журналістики УП, а також був ведучим на радіо "Вести".

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметавбивствоЛуценко
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