Кива vs Каплин: кто настоящий социалист?

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"Украинская правда"
Среда, 25 октября 2017, 06:48

Некогда мощная Соцпартия, давшая украинскому истеблишменту ряд громких имен, переживает свои худшие времена.

Возродить из пепла СПУ и поиграть на левом поле с недавних пор решили советник главы МВД Илья Кива и нардеп Сергей Каплин. Оба – родом из Полтавской области. Оба называют себя "единоличным главой СПУ". Оба идут параллельным курсом, но в равной степени ненавидят друг друга. По крайней мере, на словах.

Всего за несколько месяцев Кива и Каплин превратились в антагонистов, за противостоянием которых "торчат уши" более крупных политических фигур.

Кто они, новоявленные украинские социалисты? Какую роль в реанимации левого движения сыграли Арсен Аваков и Сергей Левочкин? Сколько нужно денег на восстановление партии с нулевым рейтингом, и зачем Каплину и Киве электорат запрещенной Компартии.

Скоро на УП – большой материал о том, чем живут сегодня украинские социалисты.

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Темы: Соцпартия Каплин
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