Кива заявив, що очолив Соцпартію України

Радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.

Про це Кива повідомив 8 липня, посилаючись на відповідне рішення з'їзду партії.

"Я прийняв рiшення очолити Соціалістичну партію України. Це одна з найбільш відомих українських партій з найдовшою партійною історією. Відповідне рішення було щойно ухвалене на з'їзді партії", - заявив він.

Кива додав, що "саме політичними засобами можна вдосконалювати й реформувати державний апарат, полегшувати життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність Батьківщини".

За словами радника глави МВС, "найближчим часом СПУ поверне собі передові позиції на українському політичному полі і стане важливим інструментом змін в країні".

На сайті СПУ проведення з'їзду не анонсувалося.

Як відомо, багаторічним лідером СПУ був Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з’їзді СПУ Устенку було висловлено недовіру, а головою СПУ було обрано Миколу Рудьковського. У серпні 2015-го Рудьковського було звільнено з посади за його ж проханням, а головою обрано Миколу Садового.