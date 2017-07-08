Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кива заявив, що очолив Соцпартію України

Субота, 8 липня 2017, 18:01

Радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.

Про це Кива повідомив 8 липня, посилаючись на відповідне рішення  з'їзду партії.

"Я прийняв рiшення очолити Соціалістичну партію України. Це одна з найбільш відомих українських партій з найдовшою партійною історією. Відповідне рішення було щойно ухвалене на з'їзді партії", - заявив він. 

Кива додав, що "саме політичними засобами можна вдосконалювати й реформувати державний апарат, полегшувати життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність Батьківщини".

За словами радника глави МВС, "найближчим часом СПУ поверне собі передові позиції на українському політичному полі і стане важливим інструментом змін в країні". 

На сайті СПУ проведення з'їзду не анонсувалося. 

Як відомо, багаторічним лідером СПУ був Олександр Мороз, який у  2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014  році на позачерговому ХХ з’їзді СПУ Устенку було висловлено недовіру, а головою СПУ було обрано Миколу Рудьковського. У серпні 2015-го Рудьковського було звільнено з посади за його ж проханням, а головою обрано Миколу Садового. 

"Українська правда" у Threads

Теми: партії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: