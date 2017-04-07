Годівничка для міністрів. Що записано в деклараціях чиновників

Першого квітня усі топ-чиновники, попри збої в системі і скандали навколо НАЗК, подолали уже другу хвилю публічного е-декларування.

Перша, проведена восени 2016 року, стала без перебільшення одним із поворотних етапів в українській політиці. Відкриті і повні декларації вперше наочно продемонстрували, що професійні борці "за народ" і "проти олігархів" ще трохи і самі зможуть цим олігархам давати фору за рівнями доходів і заощаджень.

Нинішня кампанія декларування не викличе уже такого шоку, але вона, можливо, ще важливіша за попередню.

По-перше, цього разу свої декларації подали усі топ-чиновники нової влади, які встигли втратити свої пости до запуску е-декларування, як, наприклад екс-прем'єр Арсеній Яценюк чи екс-глава АП Борис Ложкін.

По-друге, нові декларації дають можливість перевірити старі і стежити за динамікою зміни статків уже нових керівників держави. А чи не для цього, власне, вся система е-декларування і створювалась.

"Українська правда" пропонує розібратись, що "записано в книгу життя" колишніх і чинних українських урядовців.

"КОЛИШНІ"

У ході першої кампанії е-декларування, коли всі оцінювали статки Петра Порошенка чи Володимира Гройсмана, для повноти відчуттів не вистачало кількох імен.

По-перше, бракувало звільненого навесні 2016-го Яценюка та членів його Кабміну, у тому числі "варягів". По-друге, акурат перед початком декларування з посади пішов один із найвпливовіших членів президентської команди Борис Ложкін, без якого картина виглядала неповною.

Нинішня хвиля е-декларування заповнює цю "білу пляму" у знанні українців про те, хто і чим володіє в українській владі.

Борис Ложкін

Коли екс-глава АП Ложкін пішов з посади, то чимало співрозмовників "Української правди" у таборі Порошенка пояснювали це втомою від політики і його небажанням "гратися в декларації". Зокрема і для того, щоб не "світити" реальну суму угоди з продажу медіа-холдингу УМХ "младоолігарху" Сергію Курченку.

За різною інформацією, в 2013 році екс-глава АП заробив на цьому близько 400 мільйонів доларів, але жодних документальних підтверджень досі не публікувалось.

Врешті, цієї весни Ложкіну таки довелося показати свою е-декларацію, але відповіді на питання УМХ у ній знову не було.

На запитання УП, чому в декларації не відображені гроші від угоди з Курченком і про яку суму йдеться і куди він її інвестував, Ложкін відповів, що "умови, в тому числі сума угоди, є конфіденційними і тому не можуть бути розголошені".

"В мою декларацію включено все, що вимагається чинним законодавством. Сума угоди з продажу УМХ в декларації не відображається, оскільки надходження від угоди отримали юридичні особи, а не я особисто. Інвестиції здійснює створений мною фонд або відповідні юрособи. Я особисто не маю будь-яких інвестицій або інших активів, які б не були включені в декларацію", – заявив екс-глава АП.

Тим не менш, навіть без грошей Курченка декларація Ложкіна доволі цікава.

Заробітна плата Ложкіна у 2016 році склала 165 тисяч гривень.

43,7 тисячі він отримав за рахунок відсотків від банківських вкладів у трьох банках.

Також екс-глава АП заробив 2,34 мільйона гривень, продавши нардепу з "Волі народу" Олександрові Фельдману рухоме майно. Оскільки в інформації про "видатки і правочини" вказано, що продавав Ложкін лише картини і скульптури, то, швидше за все, саме поповнення художньої колекції коштувало Фельдману згадані понад два мільйони.

Як показує декларація, сукупний дохід родини в 2016 році склав 13,6 мільйона гривень.

Із них 11 заробила дружина Надія Шаломова, решту – мама Лариса Ложкіна.

Нестачі готівки, як і в решти "правлячого класу" у колишнього голови АП точно немає. Кешем він показав 745 тисяч доларів, понад 360 тисяч євро, майже 200 тисяч фунтів стерлінгів та 7,4 мільйона гривень.

Крім цього, "в резерві" у Ложкіна майже 64 мільйони гривень, які він комусь позичив. А його дружина дала комусь позику в 1 мільйон доларів.

На банківських рахунках екс-глави АП понад 12 мільйонів гривень, та скромні 4 тисяч доларів і 1166 євро.

Ще 3,6 мільйона гривень він вклав в закритий інвестфонд "БЛ Інвест", яким управляє інвестгрупа "Атлантіс Капітал".

Щодо нерухомості то екс-керівнику АП теж годі скаржитися. Він володіє садовим будинком у Козині під Києвом на 534 кв. м та ділянкою на 1201 кв. м там же.

У Києві в нього є квартира площею 290 квадратів і два машиномісця.

У свою чергу Шаломова володіє нежитловими приміщеннями в Києві на 742,3 кв м.

Мати екс-голови АП володіє двома земельними ділянками по гектару кожна в селі Халеп'я на Дніпрі неподалік Києва, а також 170,8 кв. м нежитлового приміщення у Гурзуфі, що в анексованому Криму.

У Ложкіна і його дружини є по люксовому Lexus LX-570 2013 року випуску, а Шаломова має ще й Аudi A8.

На руці колишнього глави АП можуть по черзі сяяти одразу сім дорогих годинників: три Patek Philippe, та по одному Vasheron Constantin, Breguet, Cartier і Rolex. У його дружини є Grisogono, Breguet, Rolex та Patek Philippe.

Ложкін відомий також любов’ю до витворів мистецтва. У його декларації записана колекція зі 101 предмета картин і скульптур сучасних українських художників, 62 одиниці колекції картин і скульптур 19-20 сторіччя. Крім цього у Ложкіна є колекція з 46 книг 19-20 сторіччя, а у 2016-му він ще й витратив понад 650 тисяч гривень на пам'ятні монети України.

Арсеній Яценюк

Дещо скромніша декларація у колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

За минулий рік він заробив 2,2 мільйона гривень, з яких зарплата склала всьо 117 тисяч.

600 тисяч Яценюк отримав від здачі в оренду майна, все інше – відсотки за банківськими депозитами. Дохід дружини за 2016 рік склав майже 1,4 мільйона гривень.

У власності колишнього прем’єра перебуває земельна ділянка площею 3031 кв. м, житловий будинок загальною площею 343,5 кв м. Також у Яценюка є ще й дачний будинок на 114,5 кв. м.

Крім цього він володіє двома квартирами у Києві площею 83,35 та 224,9 кв м, а також 33% квартири на 104, 5 кв м у Чернівцях, де проживають його батьки.

Його дружина Терезія безкоштовно користується квартирою в Києві на 185 квадратів, та користується приміщенням у Києві на 172,5 кв. м, яке належить мамі Яценюка.

Їздить екс-прем'єр на Mersedes S500 2010 року випуску. Крім цього орендує Toyota Sequoia 2010 року. У його дружини – Range Rover Sport 2012 року.

Як з'ясувалось, Яценюк – доларовий мільйонер. Він задекларував чимало готівки: 300 тисяч гривень та 475 тисяч доларів. У його дружини – 130 тисяч гривень та 180 тисяч євро.

У банках Яценюк тримає 1,05 мільйона доларів та 4,2 мільйона гривень. На рахунках Терезії Яценюк 141 тисяч доларів та майже 11 тисяч гривень.

Як і було очікувано, лідер "Народного фронту" задекларував рушницю. Щоправда, не подарований Арсеном Аваковим кулемет "Максим", а рушницю BLAZER.

Також він володіє колекцією з 10 картин, колекцією українських та іноземних монет, бібліотекою стародруків та двома комплектами камінних годинників.

На руці Яценюк носить годинник Breguet, його дружина – Winston.

У розділі "Фінансові зобов’язання" Яценюк, як і Аваков, зазначив опціон 2013 року на викуп акцій каналу "Еспресо" свого однопартійця Миколи Княжицького на суму 3,8 мільйона гривень.

Як пояснили УП у прес-службі політика, йдеться про опціон на придбання прав на одну третину каналу.

Окрім усього екс-керівник уряду задекларував авторське право на книгу "Банківська таємниця часів помаранчевої революції", а також право на ряд торгових марок чи комерційних найменувань. Йдеться зокрема про "Фронт змін", ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА.

"Торгова марка "Арсеній" була зареєстрована під час виборчої кампанії 2009-2010 років. Проти Арсенія Яценюка була влаштована кампанія з дискредитації, і для захисту від брудної кампанії тоді було прийнято рішення зареєструвати відповідну торгову марку", - пояснили УП у прес-службі Яценюка.

Айварас Абромавичус

Колишній міністр економіки литовського походження Айварас Абромавичус оголосив про свою відставку в лютому 2016 року. Причиною цьому стали його звинувачення у бік першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

Жодних наслідків той скандал не мав, але декларацію за 2016 рік екс-міністру довелося подати.

Згідно з нею, Абромавичусу належить лише квартира у Литві загальною площею 106,53 кв. м та офісні приміщення на 81 квадрат.

Все інше майно записане на його дружину Катерину Рибаченко.

У неї є дві квартири у Києві площею 185 та 66 кв. м та одна квартира в Гурзуфі в окупованому Криму на 244,5. Також їй належить садовий будинок на 302,6 квадрата, два паркомісця три великі земельні ділянки площею 1275, 3600 та 1200 кв. м.

З транспорту у Абромавичуса є лише квадроцикл Bombardier 2013 року випуску. Натомість у його дружини – два Porshe Cayenne 2008 і 2012 року.

У 2016-му на посаді міністра Абромавичус заробив лише 29 590 гривень.

Паралельно він отримав за той рік понад 900 тисяч гривень доходу від здачі майна в оренду, та 150 тисяч гривень процентів у банках. Рибаченко отримала сукупний дохід в розмірі майже 12 мільйонів гривень.

Кешем Абромавичус тримає 120 тисяч доларів. На банківських рахунках у нього майже 900 тисяч гривень, 221 євро та 5 доларів. Його дружина тримає в банках 1,02 мільйона гривень, а донька екс-міністра володіє рахунком у банку на суму 2,3 мільйона шведських крон.

Колишній урядовець задекларував серед іншого свій годинник Patek Philippe та годинник своєї дружини Hublot. Крім цього, в Абромавичуса є дорогоцінна колекція картин, фотографій, скульптур та інсталяцій.

Окрім усього він вказав у декларації, що купував дві туристичні путівки за 624 та 742 тисячі гривень відповідно.

Володимир Демчишин

Через скандальні зміни в закони про декларування, Демчишину скоро доведеться подавати декларацію уже як члену наглядової ради Нафтогазу. А поки ж його декларація з'явилась як відставного міністра.

За 2016 рік Демчишин вказав, що на міністерській посаді заробив 35,7 тисячі гривень, а от у "Нафтогаз-Україна", де

Демчишин є членом Наглядової ради, його оплата склала понад 2,8 мільйона гривень.

Сукупний дохід його дружини Уляни Демчишин – 383 тисячі гривень.

Екс-міністр володіє земельною ділянкою площею 399 кв. м та будинком на 389,6 квадратів у Києво-Святошинському районі. У його дружини також є ділянка на 609 кв. м і квартира у Києві на 46 квадратів.

Їздить колишній міністр на Audi А6 2011 року випуску.

На банківському рахунку Демчишина лежить понад 2,2 мільйона гривень. Готівкою він разом з дружиною тримає 600 тисяч гривень, 175 тисяч доларів та 20 тисяч євро.

Андрій Пивоварський

Пивоварський на посаді міністра інфраструктури уряду Яценюка опинився за протекцією Бориса Ложкіна. Зараз же, за даними УП, їхня співпраця триває, і екс-міністр допомагає екс-главі АП в його проектах із залучення інвестицій.

У своїй електронній декларації Пивоварський вказав, що за минулий рік заробив у Мінтрансі 21,8 тисячі гривень. Ще 73 тисячі він отримав від ТОВ "Самаан Капітал".

Екс-міністр отримав 4,4 тисячі гривень процентів та 1,15 мільйона гривень дивідендів.

Сукупний дохід його дружини склав 2,5 мільйона гривень, з яких 2,4 їй подарували.

У банках екс-міністр тримає 50 тисяч доларів і майже мільйон гривень. На рахунках дружини Пивоварського – 64 тисячі доларів. Готівкою колишній урядовець тримає 10 тисяч доларів.

У власності Пивоварського перебуває київська квартира площею 108 квадратів, у його дружини теж є квартира в Києві площею 72 кв. м.

Серед дорогоцінностей колишній міністр показав лише годинник Rolex та обручку дружини.

У власності Пивоварського є скромний автомобіль Peugeot 206 2005 року, його дружина їздить на Audі Q7 2015 року.

Також у дружини є водний мотоцикл Yamaha FZR (GX 1800-H) та причіп до нього.

Сергій Квіт

Колишній міністр освіти Сергій Квіт минулого року заробив у Кабміні трохи більше 80 тисяч гривень, а в Києва-Могилянській академії ще 49 тисяч.

Дружина міністра показала дохід за минулий рік у сумі 60 тисяч гривень.

Разом з тим Квіт володіє земельною ділянкою в Ужгороді загальною площею 629 кв. м. Спільно з дружиною він володіє квартирою у Києві на 35,8 кв. м, а ще одна квартира на 84 квадрати записана повністю на дружину.

Ганна Буяджи (Онищенко)

Колишня міністр Кабміну Ганна Онищенко після свого звільнення встигла вийти заміж, змінити прізвище на Буяджи та обратися державним секретарем Міністерства юстиції.

За минулий же рік вона отримала 383 тисячі гривень зарплати та 122 тисячі роялті.

Буяджи володіє лише квартирою в Києві загально площею 106,2 кв. м. У її батьків є земельні ділянки на Житомирщині на 568 кв м, 1250 кв м, 546 кв м, 1250 кв м, житловий будинок площею 51,60 кв м та квартира в Києві площею 74,92 кв м.

З дорогоцінностей екс-урядовець показала годинник Girard-Perregaux та шубу.

Їздить Буяджи на Skoda Octavia 2006 року, у її батька є Волга 1990 року.

Окрім усього екс-міністр володіє авторськими правами на кілька монографії та фонограму. Зокрема вона задекларувала авторські права на дитячі казки у віршах "Маленький Мук" та "Новорічні пригоди Морозенка".

Наталія Яресько

Лідерка технократів в уряді Яценюка та горда власниця українського паспорта Наталія Яресько декларацію українським антикорупційним органам та громадянам подавати не стала.

Видно, робота над порятунком Пуерто-Рико забирає у екс-міністра фінансів України всі сили та час.

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Чинні члени Кабміну свої статки показали ще у першу хвилю декларування. Тож цьогорічні їхні звіти можна читати уже просто як історії про покращення і прозріння. Останнє, до речі, написано без іронії.

Після шквалу обурення і жартів частина міністрів на чолі із самим прем'єром Володимиром Гройсманом вирішили позбутися асоціацій із Бальзаківським Гобсеком, який сидить на купі грошей, і значну частину своєї готівки поклали на банківські рахунки.

Лідером у цьому плані, звичайно, є глава уряду.

Якщо у минулого року Гройсман тримав у кеші 870 тисяч доларів, 460 тисяч євро і ще 2,4 мільйони гривень, то в останній декларації у цій графі стоять скромні 40 тисяч доларів та 308 тисяч гривень. Прем'єр вирішив показати приклад довіри до банківської системи країни і поклав свої заощадження на банківські рахунки.

Майже 13 прем'єрських мільйонів гривень лягли на рахунок у банку "Креді Агріколь", 29 тисяч гривень – у "ПриватБанк", як і 16 тисяч євро. Особливою довірою у Гройсмана користується "Ощадбанк". Саме туди прем'єр поклав 803 тисячі доларів та 461 тисячу євро.

Прикладу чоловіка послідувала і дружина прем'єра, поклавши в "Ощадбанк" 1,4 мільйона гривень та 321 тисячу доларів, які до цього тримали у готівці.

Таку ж стратегію обрав і глава МВС Арсен Аваков. Нова декларація показала, що запаси готівки міністра відчутно схудли: із 178 тисяч доларів, 118 тисяч євро та 265 тисяч гривень у кеші залишилось 12,8 тисячі доларів, 65 тисяч євро і всього 15 тисяч гривень Правда, Аваков купив 96 тисяч японських єн.

Рахунки ж глави МВС у банках за останній час відчутно поповнились: Аваков додатково вклав 176 тисяч доларів та 320 тисяч гривень в "Ощадбанк" і близько 400 тисяч гривень в "Ексімбанк".

Глава Міненерго Ігор Насалик теж вирішив підтримати державні банки: 450 тисяч доларів та 100 тисяч євро тепер лежать на рахунку міністра в "Укргазбанку".

Міністр Оборони Степан Полторак переклав частину своєї готівки в "Ощадбанк", де у нього тепер лежать 607 тисяч гривень і 20 тисяч доларів.

Хоча більшість міністрів свої заощадження зберегли у приблизно такій же конфігурації готівки-вкладів, як це було на осінь минулого року.

Гарним прикладом тут може слугувати міністр Юстиції Павло Петренко, чий мільйон доларів стабільно лежить в "Ощадбанку", як і майже півмільйона готівкових доларів.

Решта міністрів поступово витрачають свої заощадження, які задекларували восени.

Окремо виділяються два міністри. Глава Міністерства окупованих території Вадим Черних накопичив свою готівку, відклавши додатково 33 тисячі доларів саме кешем.

Натомість міністр фінансів Олександр Данилюк як не мав ніяких заощаджень, так і досі їх немає, перебиваючись, схоже від зарплати до зарплати.

Доходи ж більшості міністрів обмежуються зарплатами і відсотками з банків. Хоча і це, часом, може бути непоганим доходом.

Наприклад, глава Мін'юсту Петренко, за минулий рік крім 405 тисяч зарплати отримав понад 2 мільйони гривень відсотків за вклад в "Ощадбанку".

Загалом же у Кабміні всього кілька людей, які за рік отримали доходів більше мільйона гривень.

Серед них прем'єр Володимир Гройсман, який отримав сумарно зарплати в Раді і Кабміні 281 тисячу. Крім цього глава уряду задекларував 296 тисяч гривень відсотків за депозит та понад 4 мільйони за здачу комерційної нерухомості у Вінниці.

Місто, в якому Гройсман був мером, принесло йому ще 8 мільйонів гривень за продаж частини земельної ділянки, яку він продав компанії своєї дружини. Крім цього 3,1 мільйона прем'єру приніс продаж рухомого майна, яким, схоже, став Land Rover 2013 року, який зник з декларації прем'єра.

Дещо скромніше заробили минулого року два віце-прем'єри Степан Кубів та Геннадій Зубко.

Перший отримав зарплати і компенсацій майже на 399 тисяч гривень і "добрав" до мільйона здачею нерухомості, за яку отримав 635 тисяч.

Зубко ж окрім зарплати в уряді, яка склала 365 тисяч, отримав ще й 984 тисяч виплат від "Житомирського заводу огороджувальних конктрукцій", яким володіє його дружина.

Свій мільйон заробив і глава Міненерго Ігор Насалик. Крім зарплати і процентів, які сумарно склали майже 327 тисяч, міністр продав нерухомого майна на 525 тисяч гривень. Ще 367 тисяч, які вказані в доходах міністра, надійшли невідомо звідки.

13 міністрів, згідно з поданими деклараціями, мають доходи тільки з зарплати, пенсії та державних компенсацій.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП