Хроніки української втоми

"Народ устал от войны? А наши ребята на фронте не устали?!"

Этот гневный патриотический рефрен звучит в украинском публичном пространстве последние несколько лет – и за эти годы ничего не изменилось.

За исключением того, что к массовой усталости от войны прибавилась усталость от коронакризиса.

В отличие от других стран, выбитых из привычной колеи в 2020-м, Украине довелось пережить своеобразное дежавю.

Мы увидели повторный запуск уже знакомого психологического механизма.

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Весна 2014-го. Время наивысшего эмоционального накала. Страна шокирована происходящим в Крыму и на Донбассе. Паникует и боится неизвестности.

Проецирует на Киев и Одессу судьбу Донецка и Луганска. Готовится к появлению вражеских танков в Харькове и Днепре. Считает оправданными любые чрезвычайные меры, вплоть до хаотичной мобилизации.

И ждет скорой драматической развязки: либо крушения украинского государства, либо поражения путинской империи.

Весна 2020-го принесла схожие ощущения и настроения. Паника. Страх. Эмоциональный надрыв. Готовность проецировать на свой город судьбу Уханя или Бергамо.

Готовность к приходу опасной инфекции в каждый дом и к десяткам тысяч смертей. Готовность мириться с любой непродуманной государственной чрезвычайщиной.

И напряженное ожидание развязки: будь то крах национальной медицинской системы или победа над новым коронавирусом.

Но в обоих случаях ожидаемый момент истины не наступил. Ни катастрофы, ни триумфа не последовало.

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Гибридный конфликт с РФ обернулся Минскими соглашениями, стабилизацией фронта и затяжным противостоянием. Как следствие, лицом к лицу с вооруженным врагом столкнулись немногие.

Зато экономические и бытовые проблемы, порожденные войной, затронули всех. И вскоре именно они вышли на первый план, заслонив далекого и незримого противника.

На смену массовому эмоциональному подъему пришла усталость. А сводки фронтовых потерь стали для обывателя чем-то привычным и рутинным.

Стоит ли терзаться из-за погибших от вражеского огня, если на отечественных дорогах гибнет куда больше народа?

Коронавирус в Украине постигла та же участь. При том, что заболеваемость СOVID-19 неуклонно растет, на сегодняшний день с новым недугом встретился лишь небольшой процент наших соотечественников.

Зато экономические и бытовые последствия карантина затронули каждого, и в народном сознании локдаун почти полностью заслонил опасную, но незримую инфекцию.

Коллективный эмоциональный подъем сменился усталостью. А ежедневные цифры от МОЗ уже не вызывают у населения прежней тревоги.

Стоит ли убиваться из-за 1700 умерших за пять месяцев, если другие болезни уносят не меньше жизней?

Война с северным соседом продолжается. Но после Минска она продолжается для меньшинства украинцев. Для комбатантов, волонтеров, их родных и близких.

Для узкой патриотической прослойки, солидарной с фронтом и выходящей на митинги против капитуляции. Кровь, боль, безвозвратные потери, угрозы суверенитету – все это ощущается меньшинством.

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А большинство постаралось вернуться к обычной жизни и полностью абстрагироваться от войны: насколько позволяет ее вялотекущий гибридный характер.

Пандемия COVID-19 в Украине тоже продолжается – но лишь для меньшинства. Для медиков, пациентов, их родных и близких. Для узкого круга наблюдателей, по-прежнему следящих за эпидемической статистикой.

Возрастающие темпы заболеваемости, заполняемые больничные койки, чьи-то страдания и смерти – все это ощущается меньшинством. А большинство по возможности абстрагировалось от происходящего и не обременяет себя даже элементарными мерами предосторожности.

Гражданин, уставший от войны, быстро научился выдавать желаемое за действительное.

Если война неудобна – значит, это сплошной обман. Она продолжается только потому, что это выгодно заинтересованным подлецам.

На фальшивой войне делаются деньги и пиар. А для ее прекращения достаточно просто перестать стрелять.

Гражданин, уставший от коронакризиса, мыслит аналогично. Если пандемия неудобна – значит, это тотальный обман. Она продолжается лишь потому, что это выгодно заинтересованным негодяям.

На мнимой эпидемии делаются деньги и пиар. А чтобы ее прекратить, достаточно просто перестать о ней говорить и думать…

Разумеется, представители неравнодушного меньшинства возмущены чужим безразличием. Ревнители украино-российской войны клеймят обывателей, предпочитающих ее не замечать.

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Обеспокоенные эпидемической динамикой обрушиваются на злостных нарушителей карантина. В глубине души разгневанное меньшинство надеется, что справедливость восторжествует, и несознательные соотечественники будут наказаны.

"Посмотрим, как запоют эти ковид-диссиденты, когда сами окажутся на ИВЛ!" – подобные суждения в соцсетях не редкость.

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И по духу они близки к скандальному телефонному разговору между волонтеркой Юлией Кузьменко и ее единомышленником: "Чтобы Киев привести в норму, надо четыре-пять кассет "Градов" выпустить".

В этом плане эпидемия выглядит все же перспективнее гибридного противостояния. По сути, после 2015 года наши сограждане сами определяют степень личной причастности к войне.

Каждый из нас свободен в выборе желаемого места. Каждый решает, сражаться ли на фронте или сидеть дома. Помогать ли армии или не тратить на нее ни копейки. Переживать ли из-за гибели бойцов на передовой или оставаться равнодушным.

Но пандемия COVID-19 такой свободы не предполагает. Наше место среди участвующих или непричастных не является нашим личным выбором: за нас выбирает непредсказуемый вирус.

Теоретически любой из сегодняшних равнодушных украинцев уже через неделю может очутиться в реанимации. Хотя на практике большинство заразившихся нигилистов будут избавлены от слишком тяжелого течения болезни – и не оправдают тайную надежду негодующего меньшинства.

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Что ж, в сложившейся ситуации есть один примечательный нюанс. Активное меньшинство, живущее военной повесткой, не вполне совпадает с активным меньшинством, поддерживающим эпидемическую повестку.

Среди граждан, абстрагировавшихся от гибридного конфликта, встречаются озабоченные собственным и общественным здоровьем. Напротив, многие патриоты, проклинающие народную усталость от войны, предпочитают полностью абстрагироваться от пандемии.

А, значит, у тысяч украинцев появилась уникальная возможность: взглянуть на происходящее глазами тех, кого презираешь и порицаешь. Мысленно примерив на себя степень чужой усталости и чужого равнодушия.

Михаил Дубинянский