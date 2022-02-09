Brookes CIL International School – серед найкращих нових міжнародних шкіл

Brookes CIL в десятці нових міжнародних шкіл.

Brookes CIL International School увійшла до ТОП найкращих нових міжнародних шкіл світу у 2022 році. Рейтинг був складений американським міжнародним освітнім журналом The Knowledge Review.

"У міжнародних школах навчається все більше місцевих дітей, а також іноземних студентів. Причиною такого вибору є широкі можливості, які надає міжнародна освіта. Дитина отримує можливість навчатися за програмами International Baccalaureate, Advanced Placement та іншими програмами з можливістю в майбутньому вступити до престижних університетів Нового та Старого Світу. Крім того, міжнародні школи – чудове місце для встановлення корисних контактів, які неодмінно стануть у нагоді для побудови успішної кар’єри в майбутньому. Отже, міжнародна шкільна освіта є чудовою ідеєю, якщо ви бачите майбутнє своєї дитини в університетській освіті за кордоном", – написали The Knowledge Review.

Photo: Brookes CIL International School

У журналі відзначили, що зібрали в статті найновіші міжнародні школи, які нещодавно відкрилися або відкриються незабаром у 2022 році – і Brookes CIL International School є одним із таких навчальних закладів.

"В Україні зараз добудовується одна з надсучасних міжнародних шкіл, відкриття якої заплановано на 2022 рік. Архітектурно унікальна будівля стане хабом для розвитку студентів у всіх областях. Пропонуючи повний доступ до сучасних просторих класів, обідніх залів і кафе, двох майстерень, професійних спортивних об’єктів, залу для виступів, наукових лабораторій, кількох ІТ-кластерів, кулінарного центру, музичних, подкастових студій, а також спеціалізованих навчальних середовищ, школа оптимізує навчання за допомогою інтегрованих технологій", – розповіли автори статті.

Photo: Brookes CIL International School

Вони також процитували веб-сайт Brookes CIL International School:

"Міжнародна Школа Brookes CIL офіційно є школою кандидатом* Міжнародного бакалаврату, що реалізує програми PYP, MYP та DP. Ця школа прагне отримати авторизацію в якості Світовий школи IB. Ці школи поділяють загальну філософію – прихильність високоякісній, затребуваній, міжнародній освіті, яку Міжнародна школа Brookes CIL вважає важливою для наших учнів".

Photo: Brookes CIL International School

Деталі про нову міжнародну школу Brookes CIL в Києві

На виконання партнерської угоди, підписаної в грудні 2020 року, Brookes Education Group та CIL International оголосили про запуск міжнародної школи зі ступенями освіти EC-12 (з трьох років до 12 класу).

Brookes CIL International School у Києві, яка пропонує можливість отримання преміальної міжнародної освіти для 700+ іноземних та місцевих студентів з 2022 року.

Міжнародна школа Brookes CIL буде продовжувати надбання глобальної мережі Brookes, пропонуючи досконалість в академічній сфері, глобальні можливості та експертів-педагогів, які втілюють навчання у життя та надихають студентів до розкриття їхнього потенціалу.

"Ми надзвичайно горді і раді оголосити, що ми підписали угоду з CIL International у Києві, про розвиток міжнародної школи преміум-класу для нового покоління учнів від 3 до 18 років, яка стане найновішим членом Освітньої Групи Брукс (Brookes Education Group)", – каже директор ради директорів Освітньої групи Брукс та директор-засновник школи Кевін Скіоч. "Міжнародна школа Brookes CIL – це заклад освіти, розташований у центральній локації міста Києва, який є високотехнологічною будівлею, з висококваліфікованими та досвідченими міжнародними викладачами, що залучить до України найвищі освітні стандарти, а разом з цим і багато нових можливостей для місцевих та іноземних сімей".

Photo: Brookes CIL International School

CIL International співпрацюватиме з Brookes Education Group для створення дев’ятого провідного центру освіти – Brookes CIL International School, приєднуючись до сімʼї шкіл цієї групи у дев’яти країнах, зокрема: у Канаді, США, Великобританії, Китаї, Індії та Південній Кореї.

Школа створить виняткові освітні середовища для створення значущих зв’язків шляхом обміну студентами у глобальних кампусах, сприяючи створенню спільноти далекоглядних та перспективних громадян світу.

Photo: Brookes CIL International School

Найсучасніший об’єкт буде розташований у центрі Києва на 25 000 кв. м. Унікальна в архітектурному відношенні будівля стане центром для процвітання студентів у всіх областях.

Пан Скіоч, лідер галузі, що очолює розвиток світових шкіл IB, продовжує: "Разом з освітою Міжнародна школа Brookes CIL надихає інноваційними методами навчання та пізнання світу, одночасно підкреслюючи важливість та філософію навчання заради змін у світі".

Міжнародна школа Brookes CIL підтримує та розвиває інклюзивну, споріднену та повну підтримки міжнаціональну спільноту, що збагачує навчальний та емоціональний досвід учнів.

Photo: Brookes CIL International School

Винятковою для Школи буде розроблена спеціалізована програма The Future Center, яка пропонує персоналізоване навчання індивідуально та у невеликих групах підтримки, а також додаткові програми, що розкривають різні здібності та таланти кожної дитини.

The Future Center дозволить студентам посилити особливі інтереси, зміцнити слабкі місця та покращити загальні навички, предметні чи спортивні, а також надасть обдарованим студентам можливість опанувати нові аспекти навчання.

Змінюючи освіту, міжнародна школа Brookes CIL викличе жагу до навчання, підтримуватиме розвиток характеру учнів та надасть місцеві та глобальні можливості для процвітання у Бруксі та за його межами.

7 чудес міжнародної школи Brookes CIL

Перераховуючи всі переваги Brookes CIL International School, тут визначили найважливіші для студентів місця у школі – "7 чудес CIL".

Серце Школи (The Heart of the School)

Трирівневий атріум спроектований як чудове Серце Школи –- її головний вхід.

Він вітає та проводжає шкільне співтовариство, тут знаходяться локери для перевдягання, ресторан, зони рекреації. Тут студенти можуть взяти участь у групових і самостійних заняттях, в той час як вчителі можуть обговорити навчальні плани й обмінятися досвідом в спеціально розроблених конференц-кімнатах в стилі "купе".

Photo: Brookes CIL International School

Творчий та Медіа Холл (Creative & Media Hub)

Поєднує в собі AV-технології, театральну систему, професійне освітлення та акустику.

Холл включає зал для виступів, лекцій та екзаменів на 500 місць з додатковими приміщеннями, вестибюль для виставок та експозицій, числені гримерні з туалетами та душовими, театр сучасного мистецтва black box, студію телебачення, медіа-запису та подкастів, репетиційні кімнати.

Спортивний Центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивний Центр CIL є однією з надсучасних професійних спортивних споруд в Києві та Україні.

Тут є спортивна арена розміру Національної баскетбольної асоціації (NBA), три багатофункціональні зали для кожної вікової групи з можливістю їхнього об’єднання.

А також багатофункціональний зал для дітей 3-5 років, фітнес зал, танцювальна/балетна студія та комфортні роздягальні для 180 студентів.

Photo: Brookes CIL International School

Освітній Хаб для середньої та старшої школи (MYP/DP Learning Hub)

Хаб був спроєктований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання: співпраця (наявність місця, де можна зібратися); індивідуальне навчання (безліч просторів з різною атмосферою і функціями); спеціальна підтримка (можливості для оволодіння різноманітними креативними та медіа навичками); центр технологій.

Науково-технічна Лабораторія (Makerspace)

Сьогоднішні новації в освітній парадигмі зосереджені на проєектному навчанні для просування міждисциплінарного навчання.

Makerspace прагне розвивати цю практичну культуру. Робочій простір організований на 400 кв. м. і включає студентський форум, майстерні для роботи з деревом і металом, лазерну різку, 3D-друк, чисті лабораторії, зал робототехніки та великі приміщення для коворкінгу.

Освітній Дах (The Roof)

Верхній поверх шкільної будівлі являє собою студентську зону у 4 000 кв. м. Тут є відкритий простір-амфітеатр для занять і спілкування на свіжому повітрі.

Також на даху знаходяться футбольне та сквош поле, сцена, кілька ігрових майданчиків, навчальні та спортивні класи та кінотеатр просто неба, а також ботанічний сад і навчальний город.

Photo: Brookes CIL International School

Студентський Ресторан (Student Dining Hall)

Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували наступні чинники: освітлення, акустика і вентиляція (простір з великою кількістю природного світла); здорове і різноманітне харчування (різнопланове меню ретельно підібране шкільним нутрициологом); дизайн і меблі (різні конфігурації столів і стільців, дерева, альтанки і фонтани).

Ці "7 чудес CIL" дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є, насамперед, дитина.