Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Танки і янголи. Українські діти малюють війну

"Українська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 20:00
Колаж: Вікторія Дзиндра

Десять днів тому вони мріяли стати зірками YouTube та малювали улюблених героїв із всесвіту Marvel.

Сьогодні вони малюють танки і мріють якнайшвидше вибратися з укриття після ракетного обстрілу. 

Вони малюють крилатих янголів і військових зі зброєю, які захищають їх домівки. А ще – серця і веселки. 

Вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Вони не розуміють, що сталося, але точно розуміють, що так не має бути.

Марія, 8 років, м. Київ
Марія, 8 років, м. Київ

"Россия – фу! А Путин – стручок, трус, дурак, дуратский трус, гад, козел. Небо – чистое. Поле – пшеничное. Я люблю Украину!" – написала на своєму малюнку 8-річна киянка.

"Марія просто ще не знає слово "ху@ло", тому намагалася описати "путю" декількома доступними в лексиконі словами", – написав нам у листі батько дівчинки.

Сьогодні вони дорослішають швидше, ніж нам хочеться. І все, що ми можемо, зробити все можливе, щоб вони не стали поколінням "дітей війни".

"Українська правда" публікуватиме малюнки українських дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. 

Це буде хроніка війни і хроніка нашої перемоги в цій війні очима дітей.  

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.  

 
Ярослава, 13 років
 
Юстина, 6 років, Львів
Злата, 10 років, Житомир
Злата, 10 років, Житомир
 
Катя, 9 років, Одеса
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
 
Антон, 8 років, Київ
Влад, 11 років, Київ, підвал
Влад, 11 років, Київ, підвал

Українська правда

Теми: дітивійнаукраїнцінападРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко