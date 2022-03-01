Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Танки і янголи. Українські діти малюють війну

"Українська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 21:00
Колаж: Вікторія Дзиндра

Десять днів тому вони мріяли стати зірками YouTube та малювали улюблених героїв із всесвіту Marvel.

Сьогодні вони малюють танки і мріють якнайшвидше вибратися з укриття після ракетного обстрілу. 

Вони малюють крилатих янголів і військових зі зброєю, які захищають їх домівки. А ще – серця і веселки. 

Вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Вони не розуміють, що сталося, але точно розуміють, що так не має бути.

Марія, 8 років, м. Київ
Марія, 8 років, м. Київ

"Россия – фу! А Путин – стручок, трус, дурак, дуратский трус, гад, козел. Небо – чистое. Поле – пшеничное. Я люблю Украину!" – написала на своєму малюнку 8-річна киянка.

"Марія просто ще не знає слово "ху@ло", тому намагалася описати "путю" декількома доступними в лексиконі словами", – написав нам у листі батько дівчинки.

Сьогодні вони дорослішають швидше, ніж нам хочеться. І все, що ми можемо, зробити все можливе, щоб вони не стали поколінням "дітей війни".

"Українська правда" публікуватиме малюнки українських дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. 

Це буде хроніка війни і хроніка нашої перемоги в цій війні очима дітей.  

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.  

 
Ярослава, 13 років
 
Юстина, 6 років, Львів
Злата, 10 років, Житомир
Злата, 10 років, Житомир
 
Катя, 9 років, Одеса
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
 
Антон, 8 років, Київ
Влад, 11 років, Київ, підвал
Влад, 11 років, Київ, підвал

Українська правда

Теми: дітивійнаукраїнцінападРосія
powered by lun.ua
Головне на Українській правді

"Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Соня Лукашова

Завтра була війна. Історія "України" від першої особи

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Велика паспортизація. Як "Україна" повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів

— Соня Лукашова
олімпіада

Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

— Євген Будерацький
Політрозклади

Велике будівництво. Як Зеленський та його партія готуються до виборів

— Роман Кравець
інтерв'ю

Іван Семесюк: Ми всі довбой*би поголовно. Але у нас в серцях горить вогник свободи

— Михайло Кригель, Ельдар Сарахман, Дмитро Ларін

Волонтерка Аліна Михайлова про повернення з війни, нагороду "Да Вінчі" та внутрішній флюгер

— Ольга Кириленко
інтерв'ю

Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові

— Севгіль Мусаєва, Соня Лукашова

Які перспективи великої війни в Україні?

— Андрій Загороднюк, Аліна Фролова , Олексій Павлючик