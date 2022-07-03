Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Яніна Соколова: Якби Чорновіл став президентом, війни б зараз уже не було

Севгіль МусаєваНеділя, 3 липня 2022, 05:30

"Раз на два тижні я їжджу з України до Польщі. Там з березня живуть мої діти. Вчора я вкладала Мирона спати і він сказав: "Цей Путін вкрав в нас щастя. Якщо він сказав, коли операція розпочалася, то чому він ніяк не скаже, коли вона завершиться?" – написала на початку червня у своєму facebook відома телеведуча Яніна Соколова. 

Вона зізнається – не змогла би спокійно працювати, якщо би знаходилася у Польщі або навіть у Львові. Поки родина телеведучої знаходиться у сусідній країні, Соколова бере інтерв’ю з героями війни та знімає репортажі про звільнені від окупантів міста. Вона була однією із перших, хто відвідав Ірпінь та Бучу. 

"Я знаю, чому я зроблю все можливе, аби цю націю нелюдів ненавиділи всюди. Де б вони не з'явилися. Щоб були люди і росіяни. Як різновид ганебних потвор з людською фізіологією", – написала вона в той день у своїх соцмережах.

У цьому інтерв'ю Соколова розповідає про своє дитинство у російськомовному Запоріжжі, чи змінила вона ставлення до Зеленського, чим планує займатися після війни та як її змінили ці 4 місяці.

Севгіль Мусаєва, УП

Теми: війнаЗапоріжжяЗеленськиймова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко