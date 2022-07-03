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Яніна Соколова: Якби Чорновіл став президентом, війни б зараз уже не було

Севгіль МусаєваНеділя, 3 липня 2022, 05:30

"Раз на два тижні я їжджу з України до Польщі. Там з березня живуть мої діти. Вчора я вкладала Мирона спати і він сказав: "Цей Путін вкрав в нас щастя. Якщо він сказав, коли операція розпочалася, то чому він ніяк не скаже, коли вона завершиться?" – написала на початку червня у своєму facebook відома телеведуча Яніна Соколова. 

Вона зізнається – не змогла би спокійно працювати, якщо би знаходилася у Польщі або навіть у Львові. Поки родина телеведучої знаходиться у сусідній країні, Соколова бере інтерв’ю з героями війни та знімає репортажі про звільнені від окупантів міста. Вона була однією із перших, хто відвідав Ірпінь та Бучу. 

"Я знаю, чому я зроблю все можливе, аби цю націю нелюдів ненавиділи всюди. Де б вони не з'явилися. Щоб були люди і росіяни. Як різновид ганебних потвор з людською фізіологією", – написала вона в той день у своїх соцмережах.

У цьому інтерв'ю Соколова розповідає про своє дитинство у російськомовному Запоріжжі, чи змінила вона ставлення до Зеленського, чим планує займатися після війни та як її змінили ці 4 місяці.

Севгіль Мусаєва, УП

Теми: війнаЗапоріжжяЗеленськиймова
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