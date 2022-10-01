Дзеркало війни

"У ХХІ столітті таке неможливо!" – мільйони українців повторювали цю заспокійливу мантру перед 24.02.2022.

Хтось згадує її і зараз, на тлі чергових ультиматумів Москви та загрози застосування ядерної зброї.

Але особливість російсько-української війни саме в тому, що вона фактично стерла кордон між ХХІ та ХХ століттями.

Перша світова та Друга світова, Фінляндія та Корея, В'єтнам та Афганістан: після 24 лютого військово-історична класика злилася із сучасністю.

Повномасштабна агресія РФ проти України – це магічне дзеркало, де раніше знайоме за книгами та фільмами стає по-справжньому близьким та живим.

Відбиваючись у дзеркалі нинішньої війни, збройні конфлікти XX століття постають у новому світлі та обростають новими смислами. І дивитися на них так, як раніше, вже не виходить.

Фінляндія

До 24 лютого Зимова війна 1939-1940 років вважалася в Україні історією фінського успіху та взірцем для наслідування.

Багато хто з нас щиро вважав, що Суомі здобула перемогу над СРСР, оскільки зірвала початковий план сталінського бліцкригу, уникла радянізації та відстояла свою незалежність.

Мало кого хвилювало, що за підсумками війни Фінляндії довелося підписати найважчий Московський договір, евакуювати 12% населення і віддати ворогові 11% своєї території разом із другим за величиною містом країни.

Все це виглядало чимось несуттєвим та другорядним. Доки українці самі не опинилися на місці фінів.

У 2022-му Україна спочатку повторила військові досягнення Фінляндії, а потім перевершила їх. Зірвавши спробу кремлівського бліцкригу в лютому-березні, наша країна змогла утримати фронт у подальші місяці, заручитися необхідною допомогою Заходу та зрештою перейти в контрнаступ.

Фіни протрималися 105 днів і були змушені укласти мир. Українці тримаються вже 220 днів і тіснять супротивника, змушуючи його йти на крайні заходи.

Сьогодні навіть повернення на рубежі 23 лютого буде виглядати напівперемогою – Україну повністю задовольнить лише відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

А поступки ворогові, які можна порівняти з фінськими, здалися б тим, чим вони справді були для Суомі: національною катастрофою.

І навряд чи хтось із українців все ще вважає, що радянсько-фінська війна завершилася перемогою Фінляндії.

Реклама:

Корея

До 24 лютого досить привабливим для України міг здатися і корейський досвід.

У 2014-2021 роках деякі вітчизняні експерти закликали брати приклад із Південної Кореї, яка відгородилася від комуністичної Півночі, і так само відгородитися від окупованого Донбасу. Очевидно, ніхто з них не здогадувався, що розмежування по 38 паралелі не було свідомим рішенням Сеула.

Навпаки, на початку 1953 року воююча Південна Корея вірила у швидку перемогу над комуністами та звільнення північних територій. У Сеулі проходили багатолюдні демонстрації за війну до переможного кінця, а Національні збори голосували проти принизливих планів перемир'я.

Однак новий президент США Дуайт Ейзенхауер обіцяв припинити непопулярну війну під час передвиборчої кампанії і не збирався розчаровувати своїх виборців заради південнокорейських інтересів.

Непоступливому сеульському керівництву було поставлено ультиматум: "Якщо ви не готові негайно і недвозначно погодитися з думкою авторитетних фахівців командування ООН та привести бойові дії до їхнього завершення, то доведеться діяти інакше".

Республіку Корею пригрозили позбавити будь-якої військової підтримки. І їй довелося скоритися.

У наші дні так званий "корейський сценарій" – один із найгірших варіантів закінчення російсько-української війни.

І тільки тепер ми можемо уявити, якою трагедією для Південної Кореї стало вимушене перемир'я, укладене 69 років тому і яке закріпило поділ країни на дві частини.

В'єтнам

До 24 лютого українці могли розділяти трактування В'єтнамської війни, яке домінує у світі з 1970-х років. Те саме трактування, де роль поганих хлопців відведена пентагонівським яструбам, а як хороші хлопці виступають антивоєнні активісти з пацифіками і плакатами "Make love, not war".

Але 2022-го воююча Україна сама зіткнулася з проявами західного пацифізму: від проповідей Папи Римського до виступів лівих європейських політиків.

Стало очевидно, що для пацифіста немає принципової різниці між нападом та обороною. Що пацифіст готовий зрівняти жертву агресії з агресором. Що пацифіст вимагає припинення війни на будь-яких умовах, анітрохи не переймаючись наслідками такого світу.

Реклама:

Противники війни у ​​В'єтнамі теж не бачили різниці між збройною агресією Ханоя та оборонними зусиллями Сайгона та його союзників. І фактично антивоєнні активісти несуть моральну відповідальність за все, що відбувалося в Індокитаї після оголошення "миру" та відходу американських військ із регіону.

На совісті пацифістів – "табори перевиховання" у Південному В'єтнамі та Лаосі, куди комуністи, що перемогли, кинули сотні тисяч жертв.

На совісті пацифістів – комуністичний геноцид у Камбоджі, який забрав до трьох мільйонів життів.

На совісті пацифістів – понад мільйон в'єтнамських біженців, так званих "людей у ​​човнах", близько 250 000 з яких загинули в морі, намагаючись вирватися з комуністичної держави.

Тепер, коли чужий пацифізм загрожує самому існуванню нашої країни, українцям набагато легше розібратися у всьому цьому, ніж сім місяців тому.

Афганістан

До 24 лютого Україна розглядала вторгнення до Афганістану 1979-го крізь призму радянського та пострадянського досвіду. Хоча сама загарбницька війна мала погану славу ще з часів Перебудов. Її учасники сприймалися як люди, які виконували свій обов'язок.

До українців, які воювали за радянську імперію в Афганістані, ставилися зі співчуттям і навіть з повагою, але не з осудом. Про це нагадують численні пам'ятники "воїнам-афганцям", розкидані по всій країні.

Проте 2022-го Україна здобула досвід, який уже не дозволяє сприймати Афганську війну, як раніше – якщо ми хочемо бути чесними самі з собою.

Очевидно, що радянська окупаційна армія займалася в Афганістані приблизно тим самим, чим російська окупаційна армія – в Ізюмі та Бучі.

Реклама:

На жаль, українці, які воювали в лавах радянської армії, несуть не меншу відповідальність за злочини проти іншого народу, ніж сучасні тувинці чи буряти, що воюють у складі російських військ в Україні. А нинішня російська мобілізація змушує згадати УРСР початку 1980-х, яка виступала для Кремля джерелом гарматного м'яса і не чинила масового опору.

Ревізія історичної пам'яті про чужинців – про Суворова та Кутузова, про Жукова та Ватутіна – дається відносно легко.

Набагато важче пожертвувати звичною пам'яттю про співвітчизників і демонтувати хоча б один монумент на честь українців, які служили Імперії зла у 1979-1989 роках.

Але з цього починається не просто національна емансипація, а справжня цивілізаційна зрілість.

Михайло Дубинянський