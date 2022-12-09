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"Відень по-російськи". "Українська правда" знайшла російську еліту в австрійській столиці 

Михайло ТкачП'ятниця, 9 грудня 2022, 04:30
колаж: Андрій Калістратенко

Відень – одне з найбільш російських міст Європи. У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топменеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів.

І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.

На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. Тоді як російська влада – часто за мовчазної згоди, а ще частіше за підтримки тих самих еліт – роками дискредитує і цей союз, і цивілізовані країни загалом. 

І робить це лише тому, що виявилась неспроможною за понад 20 років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території.

За мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в Росію.

Редакція "Української правди" продовжує працювати над тим, щоби розкривати активи представників режиму Путіна. І з огляду на кількість нерухомості депутатів, олігархів та інших стовпів путінського режиму можна припустити, що після нашої Перемоги всі ці фанати так званої "спецоперації" можуть захотіти усамітнитись саме у Відні. 

 

Михайло Ткач, УП 

Теми: АвстріянерухомістьавтоЄвропаРосія
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