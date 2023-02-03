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Куршевель їхній. УП знайшла нерухомість російських олігархів у Франції 

Михайло ТкачП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:25
колаж: Андрій Калістратенко

Куршевель – один із найдорожчих зимових курортів у світі, а також одне з найулюбленіших місць для зимового відпочинку найбагатших росіян.

Тут, у французьких Альпах, можна побачити маєтки російської еліти, зустріти автівки на російських номерних знаках і навіть знайти представників цієї самої еліти. 

"Українська правда" вирушила до Куршевеля, аби показати, як заможні росіяни відпочивають у Європі майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Михайло Ткач, УП

Теми: олігархиФранціянерухомістьРосіяЄвропа
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