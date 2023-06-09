"Лазурка"3. Українська правда знайшла "російські еліти" на Французькій Рив'єрі

Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під численні міжнародні обмеження.

Але є речі, від яких російські багатії відмовитися не можуть. Наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції.

І поки президент Російської Федерації Володимир Путін декламував пропагандистську тираду про "любовь к отчизне" та "единство", російські товстосуми прямували на свої французькі дачі.

"Українська правда" продовжує стежити за представниками так званих російських еліт.

Сьогодні ми розповідаємо про росіян, які окупували південь Франції.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк