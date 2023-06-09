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"Лазурка"3. Українська правда знайшла "російські еліти" на Французькій Рив'єрі

Михайло Ткач, Катерина Каплюк — П'ятниця, 9 червня 2023, 13:00
колаж: Андрій Калістратенко

Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під численні міжнародні обмеження.

Але є речі, від яких російські багатії відмовитися не можуть. Наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції

І поки президент Російської Федерації Володимир Путін декламував пропагандистську тираду про "любовь к отчизне" та "единство", російські товстосуми прямували на свої французькі дачі. 

"Українська правда" продовжує стежити за представниками так званих російських еліт.

Сьогодні ми розповідаємо про росіян, які окупували південь Франції. 

Михайло Ткач, Катерина Каплюк

Теми: ФранціягрошінерухомістьРосія
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