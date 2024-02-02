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Новий випуск "УП. Чат": Орбан VS Україна. "Відставка" Залужного. Тиск на ЗМІ   

"Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:00
Новий випуск УП. Чат: Орбан VS Україна. Відставка Залужного. Тиск на ЗМІ   

Гості нового випуску програми "УП.Чат" обговорили:

  • Що відбувається у відносинах між Угорщиною та Україною та чого чекати від Орбана?
  • Що не так із реакцією влади на "відставку" Залужного? 
  • Чому ЗМІ все більше відчувають на собі тиск?

Учасники дискусії: редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, головна редакторка "The Kyiv Independent" Ольга Руденко та ветеран війни і громадський активіст Олег Симороз. 

Ведуча: журналістка "Української правди" Софія Середа.

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Теми: ЗалужнийвідставкаОрбанУгорщинацензура
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