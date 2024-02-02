Новий випуск "УП. Чат": Орбан VS Україна. "Відставка" Залужного. Тиск на ЗМІ
П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:00
Гості нового випуску програми "УП.Чат" обговорили:
- Що відбувається у відносинах між Угорщиною та Україною та чого чекати від Орбана?
- Що не так із реакцією влади на "відставку" Залужного?
- Чому ЗМІ все більше відчувають на собі тиск?
Учасники дискусії: редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, головна редакторка "The Kyiv Independent" Ольга Руденко та ветеран війни і громадський активіст Олег Симороз.
Ведуча: журналістка "Української правди" Софія Середа.
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