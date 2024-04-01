Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Спеціальна автомобільна операція". Як оточення Путіна під санкціями продовжує купувати Rolls-Royce та Maybach

Михайло ТкачПонеділок, 1 квітня 2024, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну елітні бренди авто публічно та офіційно пішли з Росії.

Здавалося, мільярдний ринок зруйновано, а представники так званих російських еліт приречені користуватися залишками розкішного життя. Однак виявилося, що це не так. 

На третьому році великої війни можна сміливо констатувати, що останні моделі найдорожчих авто найкращих світових марок і надалі їдуть у Росію. На дорогах Москви сьогодні можна зустріти десятки нових "Роллс-Ройсів" вартістю понад мільйон доларів кожен, сотні "Бентлі", "Ламборгіні" та, авжеж, "Майбахів". 

Реклама:

Наразі російським мільярдерам доводиться переплачувати за "логістичні незручності". Втім, кремлівські олігархи все ще можуть собі це дозволити, попри санкції та обмеження.

Навіть чеченський лідер Рамзан Кадиров, який бере безпосередню участь у вторгненні в Україну та інших злочинах на нашій суверенній території, зміг оновити автопарк найдорожчими "німцями".

Подробиці – в новому розслідуванні. 

Автор: Михайло Ткач, УП

Теми: автогрошіРосіясанкціїолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Так починалася війна. Як ФСБ підривала довіру до Євромайдану і готувала вторгнення російської армії

— Стас Козлюк, Євген Будерацький
інтерв'ю

Геть від Папи, УПЦ заборонити, Трамп – чорт. Архімандрит Кирило Говорун про контексти, які маємо враховувати, перш ніж волати про зраду

— Михайло Кригель

Найбільший страх у Маріуполі був стати трупом, який потім не знайдуть під завалами

— Севгіль Мусаєва

УП 100. Сила жінок. Представляємо повний список лідерок проєкту

"Українська правда"

Нема Ради. Чи виживе парламент під тиском Банкової

— Роман Романюк, Ангеліна Страшкулич

Їдь так, щоб куля не наздогнала. Як гонщиця Галина Алмазова намагалася обігнати смерть на передовій

— Рустем Халілов
Відео

На ужгородському напрямку. Пригоди бравого депутата Тищенка

— Михайло Ткач

Знищ мене швидко. Як українські макети HIMARS, гармат і танків воюють із "Калібрами" та "Іскандерами"

— Михайло Кригель

Осокорки у вогні. Чому кияни борються за клаптик дикої природи на межі столиці

— Дмитро Сімонов

Оборона Бахмута, брак людей, приклад чеченців і перевага росіян в FPV-дронах. Інтерв'ю комбрига 80-тки Еміля Ішкулова

— Ольга Кириленко, Дмитро Ларін