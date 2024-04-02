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Декварталізація Зеленського. Чому звільнили Шефіра та Смирнова

"Українська правда"Вівторок, 2 квітня 2024, 17:00

Політичні оглядачі "Української правди" Роман Романюк та Роман Кравець у новому випуску відеоподкаста "УП2" аналізують чергові звільнення в Офісі президента. 

Романюк та Кравець діляться інсайдами про те:

– Чому звільнили першого помічника президента Сергія Шефіра;

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– Чому звільнили заступників голови ОПУ Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова та які посади вони можуть обійняти в майбутньому;

– Хто ще може потрапити у хвилю перезавантажень Зеленського;

– Чи у квітні відбудеться ротація Кабінету міністрів;

– Що коїться в Раді;

– Та як Андрій Єрмак ще більше посилює свій вплив на фоні останніх звільнень. 

Теми: звільненняЗеленськийШефір СергійОфіс президентаАндрій Єрмак
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