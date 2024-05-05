Перемога України є такою ж неминучою, як світанок перед ранком Воскресіння Христового

Христос воскрес!

Дорогий український народе!

У це найбільше християнське свято небо, земля і глибини підземні осяяні світлом, – світлом життя, світлом радості та силою воскреслого Спасителя. Він розсіює темряву, наповнює наше життя новим змістом, новою надією, дарує нам, смертним, вічну перспективу щасливого життя в Бозі.

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Сьогодні ми відчуваємо, що Україна розіп'ята на хресті, але разом із Христом! Сам Спаситель страждає в тілі нашого народу. Він надає сенсу нашим стражданням і стає джерелом нашої стійкості та життєвої сили, що ведуть до перемоги.

Україна є жертвою злочинної, святотатської війни росії. Ми часто запитуємо себе: чи справді наша боротьба варта такої великої ціни? В ім'я чого ми вже котрий рік щодня віддаємо найцінніше, що маємо: наших синів і доньок, братів і сестер, батьків і матерів?

Відповідаючи на цей крик болю та сліз України, воскреслий Спаситель нині виходить із порожнього гробу як "жива і незаколена жертва".

Він, Переможець, промовляє сьогодні до нас голосом полеглих героїв: "Ми полягли, щоби ви жили! Ми поклали своє життя, щоб дати його Богові й вам! У нашій жертві – Пасха Господня!".

Це Його сьогодні катують у російському полоні, над Ним знущаються. Його знову й знову опльовують ті, хто заперечує гідність людини в сучасному світі. Христос вкотре страждає в тілі кожної страждаючої людини.

Але Він страждає, щоби воскреснути. Він сьогодні вмирає на полі бою України разом із нашими воїнами, щоби воскреснути в тілі України. І саме в Ньому наша надія на перемогу. У Ньому наша сила, – сила Давида, який може перемогти Голіафа. У Ньому наша справжня християнська радість.

Перемога України над ворогом є такою ж певною і неминучою, як день, що завжди приходить на зміну ночі, як світанок перед ранком Воскресіння Христового, що перетворив плач і сльози мироносиць на мир та радість кожної людини, яка сьогодні звіщає Всесвіту: "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував!".

Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ

Ми, українці, на третьому повномасштабному році десятилітньої війни, що насправді триває століттями, відчуваємо, що настав час раз і назавжди знищити владу страху Європи й світу перед смертю, що її несе ненаситний російський колонізатор, знищити владу тих, хто тримав у рабстві цього страху наш народ та інші поневолені народи.

Сьогодні в Україні втрачає владу той, хто сіє простір смерті серед простору життя. Сила Пасхи Христової поклала край силі диявола, автора рабства, зухвалості, брехні й насильства. Нині в пасхальній перемозі довершується Пасха України! Христос воскресає в нашій боротьбі проти зла, у наших зусиллях, у тілі та крові нашого народу, щоб із собою воскресити людину третього тисячоліття і дарувати надію світові, – бо в Україні Христос воскрес!

Вітаю вас усіх із тим святом Христової перемоги! Нехай наш воскреслий Господь, який проходить крізь замкнені двері до своїх учнів, пройде крізь мури, за якими сьогодні страждають наші військовополонені. Нехай пройде крізь колючий дріт усіх місць утримання наших братів і сестер на окупованих територіях. Нехай пройде крізь замкнені двері нашого страху і відкриє нам нові перспективи на краще майбутнє.

У свято Пасхи поновлюю заклик до запропонованого Папою Франциском обміну "всіх на всіх" принаймні щодо трьох категорій полонених українців: жінок, медичних працівників і священнослужителів.

Дорогі українці, брати і сестри! Нехай воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були: в Україні чи далеко за кордоном, на вільній території нашої Батьківщини чи на окупованій землі. Нехай воскреслий Христос принесе вам сьогодні свою радість.

Веселих свят Пасхи Господньої, смачного пасхального яйця і великої віри в перемогу України!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, для УП