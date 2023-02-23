38-літній киянин Андрій Терещенко 13 лютого 2022 року потрапив у ДТП в Протасовому Яру в Києві. Дорога була слизькою, і на спуску один з водіїв таксі не впорався з керуванням та влетів у стовп. За кілька хвилин там проїжджав Терещенко. Він намагався об'їхати місце ДТП по зустрічній смузі, але його теж занесло, і він влетів в інший стовп. Якби на місці вже не було лікарів, які прибули на першу аварію, то Терещенко міг і не вижити – про це йому сказали потім.

Через аварію Андрій впав у кому і прийшов до тями лише в середині травня. Про те, як це – вийти з коми і дізнатись про війну – Терещенко розповів УП.

Я 15 років займався нерухомістю. Але останні місяці до аварії заробляв таксистом. Часу замислитися про можливий напад Росії просто не було – постійно працював.

Я народився і жив у Києві. Протасів Яр я знаю добре, дуже часто там були аварії до мене. А дня моєї аварії майже не пам'ятаю – мені розповіли потім, частину прочитав у ЗМІ.

Мені пощастило, що я залишився живий, тому що переді мною була аварія, і в машині були потерпіли, для них викликали швидку. То мене забрала та швидка, що вже була на місці. Я впав у кому.

Коли я пройшов кому і почався період реабілітації (хоча я ще не прийшов до тями), лікарі дозволили батькам вивезти мене до села в Чернігівську область. Це був кінець квітня, і в Києві на той час дуже важко було. Батько поклав мене в свій "універсал" та повіз до себе.

Я прийшов до тями в середині травня. Батьки одразу зрозуміли це, тому що коли був без тями, дуже чітко розмовляв, а як прийшов – навпаки.

Про війну мені сказали не одразу. Тільки на другий чи третій день. Спочатку мама, а потім зайшли знайомі мене навідати – і вони розповіли подробиці. Через тиждень ми поїхали в райцентр, і тоді вже я побачив розбиту дорогу, блокпости. А вже коли проходив реабілітацію у Києві, побачив військових, без рук, без ніг… Дуже важко.

Перше відчуття, коли дізнався про вторгнення – я не зрозумів сказаного. Не страх, просто нібито якесь запаморочення. Тільки згодом прийшло, що це правда.

Проте стрес в мене був значно менший, ніж у тих, хто відчув війну 24 лютого. Бог уберіг мене від початку війни.

Мені дали інвалідність на рік. Зараз я схвильований питанням, як можна було б виїхати до Німеччини на реабілітацію. Я лейтенант запасу, в мене була кафедра ППО, і якби я був у змозі, я б пішов військовим. Якби я міг ходити і говорити нормально, я би пішов обов'язково.

Але я сподіваюсь, що пройду реабілітацію в Німеччині, повернуся, і ми виграємо. Перемога буде за нами. Я Україну кидати не збираюся. Ані я, ані мої знайомі не хочуть нікуди тікати. Всі будемо стояти до останнього.