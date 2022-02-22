Новини 22 лютого: реакція на визнання Путіним ОРДЛО, армія РФ на Донбасі

Росія визнала незалежність ОРДЛО, низка країн вже ввели санкції; Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі — актуальні новини 22 лютого.

Про визнання Путіним ОРДЛО

Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії. Зеленський наголосив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він додав, що Україна своїми територіями не поступиться.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2.

Про війська РФ на Донбасі

Рада Федерації Росії дозволила використання російської армії за кордоном на прохання Путіна. Спікер верхньої палати парламенту РФ заявила, що "це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі".

Крім того, Росія визнала псевдореспубліки "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України — Путін.

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