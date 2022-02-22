Путін заявив, що визнав за ОРДЛО всю Луганську та всю Донецьку область

Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнавши ОРДЛО, він визнав і межі цих територій, закріплені в "конституціях республік", тобто всю Луганську та всю Донецьку області.

Джерело: Путін на пресконференції у Кремлі 22 лютого

Пряма мова: "Ми визнали всі їхні фундаментальні документи, у тому числі й конституцію, а в конституції прописані кордони у рамках Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України".

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Деталі: За словами Путіна, він розуміє, що це "спірне питання", і він сподівається на його вирішення під час переговорів між Україною та "керівництвом республік".

Він додав, що зараз це неможливо, тому що на Донбасі ведуться бої, однак він сподівається, що такі переговори відбудуться в майбутньому.

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Чому це важливо: Таким чином Путін підтвердив, що російські війська, яким уже дозволено зайти в так звані "ЛНР" і "ДНР", можуть брати участь в наступальних операціях на підконтрольній Києву території Луганської і Донецької областей.

На цій мапі Міноборони від 2020 року видно, що наразі окупована територія ОРДЛО займає відносно невелику частину Луганщини і Донеччини.