У Києві і Харкові почались ракетні удари

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

Джерело: радник голови МВС Антон Геращенко, джерело "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону."

Деталі: За даними "Інтерфаксу", о 5 ранку почались ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.