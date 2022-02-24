Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві і Харкові почались ракетні удари

Четвер, 24 лютого 2022, 05:53

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

Джерело: радник голови МВС Антон Геращенко, джерело "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону."

Деталі: За даними "Інтерфаксу", о 5 ранку почались ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Байден обговорить із союзниками ситуацію в Україні

Виробник бойових ракет "Луч" віддав ЗСУ всю експортну продукцію

Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Усі новини...
Останні новини
09:08
Обстріл мирного Житомира у неділю: ворог застосовував "Іскандер"
09:07
Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків
08:51
На Харківщині відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати
08:49
фотоНімецький Bild закликав росіян бути хоробрими та "показати Путіну"
08:39
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
08:37
У Цукерберга кажуть, що відбили інформаційну атаку на Украну
08:35
Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена
08:28
Ситуація в регіонах України станом на ранок понеділка
08:01
Задля безпеки: Google Maps обмежує деякі функції в Україні
08:00
Головні новини неділі та ночі: ядерні війська Путіна, розмова Зеленського з Лукашенком
Усі новини...