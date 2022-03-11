Лукашенко в Москві заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь - покаже Путіну "якісь карти"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Путіним у Москві 11 березня

Деталі: Контрольований Кремлем Лукашенко спочатку заявив про якусь "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".

Раніше Лукашенко заявляв, що це Путін інформував його про те, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети "прилетіли б у Гомель і Мозир".

Пряма мова: "Не ми на них нападали. Превентивно ЗСУ почали стріляти, коли ще ми з вами були у вас вдома, за 2 дні... Ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно. Вони почали.

А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад, і якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (чий удар і по яких позиціях зрозуміти неможливо –ред.) – 4 позиції, я зараз покажу, карту привіз. атакували б наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста".

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.