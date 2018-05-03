Не про Льовочкіна і Пінчука. У чому проблема проекту "Нові лідери"

Наблюдаю за дискуссией вокруг проекта "Новые лидеры". Ключевая проблема в ней, как по мне, заключается в том, что все наши споры происходят вокруг личностей.

Честно говоря, меньше всего во всей этой истории меня беспокоит то, что проект реализуется на канале Пинчука, а одна из ГО каким-то образом связана с Левочкиным.

К сожалению, эти люди – часть так называемой элиты. Хотим мы этого или нет, они ещё какое-то время будут присутствовать в общенациональном дискурсе. До тех пор, пока не появится альтернатива.

Постараюсь объяснить, что не так с идеей проекта.

Итак, как же формируются политические элиты в развитых странах?

– Политические движения и партии. Настоящий лидер должен пройти жернова партийной иерархии и выжить.

Тетчер в студенческие годы была председателем Консервативной партии Оксфордского университета. Потом проиграла выборы в округе, где традиционно побеждали лейбористы.

Потом все же стала членом парламента, заместителем министра, занималась вопросами ЖКХ в родной партии, затем возглавила министерство науки. Неизменной все это время оставалась ее партийная принадлежность.

В Украине нет сильных партий, пока только политические проекты без выраженной идеологии. Не буду уже говорить о том, что большая часть политиков – флюгеры, которые меняли партийную принадлежность как перчатки.

– Чиновничий аппарат. Подход приблизительно такой же. Яркий пример –Япония, частично Израиль.

– Профсоюзы. Лидеры профсоюзных организаций нередко становились лидерами стран в сложные периоды. За примерами далеко ходить не надо -можно вспомнить польского президента Валенсу. Профсоюзы должны быть сильными и независимыми, а не карманными проектами олигархов и политических партий. Как это происходит в Украине.

– Система образования, выпускники престижных университетов. Колледж Christ Church закончили 13 премьер-министров Англии. Ещё можно вспомнить ассоциацию выпускников университетов Лиги плюща.

– Армия. Такой подход характерен для стран с затянувшимися или действующими военными конфликтами. Примеры – Ариэль Шарон, Эхуд Барак, которые были премьер-министрами Израиля.

– Сфера бизнеса и экономики.

– Церковь и религиозные организации. Этот подход чаще встречается в католических странах.

Сейчас мы здесь обсуждаем, что новые лидеры страны могут появиться из телевизионного проекта, который по своему формату похож на шоу талантов. Вы серьёзно?

Мне самой любопытно, чем закончится история с этим самым проектом.

Но я не верю в такие фастфуд-решения. Проблема в том, что стране нужны сильные социальные институты, на создание которых необходимо и время, и желание активных социальных групп.

Это гораздо сложнее, это требует огромных усилий и внимания. И вот вокруг этого действительно должна вестись дискуссия.

Не о Левочкине с Пинчуком. Забудьте уже про вчерашний день.

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"

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