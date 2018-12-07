Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Ольга Матюшина
голова Коцюбинської селищної ради

Складаю партквиток БПП

П'ятниця, 07 грудня 2018, 14:30

Виходжу з партії "Блока Петра Порошенка". Обласний осередок Київщини співпрацює з корупціонерами, причетними до побиття коцюбинців.

Я, селищна голова Ольга Матюшина, обрана громадою в смт. Коцюбинське Київської області, звертаюся із заявою про свій вихід з партії БПП "Солідарність".

У 2015 році після Революції Гідності я вірила в те, що партія готова боротися з корупцією і працювати на результат попри спротив клептократії. Але у Київській області боротьба з корупцією блокується вже кілька років. Більше того, сьогодні ми бачимо, як корупціонерам надають системно допомогу й підтримку.

Останні події свідчать, що в обласному осередку Київщини партії "Блока Петра Порошенка" вирішили співпрацювати з політиками, які, за висловом колишнього лідера парламентської фракції, а нині - генпрокурора Юрія Луценка, "вже кілька років прогулюють тюрму".

95 округ, де колись був нардепом Петро Мельник, віддають на відкуп фігуранту антикорупційних розслідувань і протеже регіонала Мельника - Володимиру Карплюку.

Колишній чиновник, якому вручали підозри і який тікав з країни, тепер сидить на заході з БПП як той, хто має забезпечити результат виборів у Приірпінні та Києво-Святошинському районі для гаранта.

За кілька років правоохоронні органи не змогли притягнути до відповідальності жодного корупціонера. Більше того, ми не змогли довести громаді, що політична система здатна гарантувати захист активістам та представникам БПП. Замовники побиття членів ТВК, які представляли партію БПП, досі невідомі слідству, хоча всі знають, з ким пов'язані виконавці.

Це ганебно, коли партія влади, яка має коаліцію в парламенті, що сформувала Кабмін та призначила генпрокурора, не може захистити жінок, яких б'ють і які не здаються попри побиття та підпали майна.

Дякую за підтримку народним депутатам фракції БПП - Марії Іоновій, Володимиру Ар'єву, Ользі Черваковій та іншим. Але, очевидно, їхні голоси не були почуті обласним партосередком, який, на мою думку, звернув з обіцяного президентом антикорупційного курсу, обравши шлях, який вже багатьох політиків приводив в нікуди.

 
 

Ольга Матюшина

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: БППМельниккорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні