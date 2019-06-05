Цифрова держава. Технології на службі громадянина

Діджиталізація державних процесів, електронний документообіг, електронна взаємодія з громадянами та електронні послуги. Багато хто чув ці терміни, але далеко не кожен розуміє про що вони, як це вплине на життя кожного українця.

Протягом трьох років уряд під керівництвом Володимира Гройсмана працював над втіленням в життя цих речей в рамках масштабної реформи державного управління, головна мета якої – якісний сервіс для громадян.

Але що це все таке? Спробую коротко пояснити, що ж саме ми зробили за ці роки в цій не всім зрозумілій сфері діджиталізації. Умовно можна поділити напрацювання уряду на декілька блоків.

1. Електронне урядування та електронні послуги

Державні послуги у гаджеті в одному місці. Правда, це добре? Нікуди не потрібно ходити – головне мати доступ до Інтернету. На даний момент уряд запровадив вже 125 електронних послуг.

Послугою онлайн-реєстрації ФОП вже скористались 57 тисяч громадян. Тобто 57 тисяч українців вирішили відкрити свою справу і вже надають громадянам послуги чи виробляють товари, сприяючи розвитку нашої економіки.

Допомога при народженні дитини: раніше треба було стояти в чергах в установах, отримувати довідки, а завдяки електронному сервісу 69 тисяч громадян змогли легко отримати допомогу на свою дитину.

Житлова субсидія: Як оформити? Хто і скільки може отримувати? Зараз онлайн можна знайти будь-яку інформацію і вже 280 тисяч українців оформили субсидію за декілька кліків.

А як щодо довідок? – Просимо! Завдяки онлайн-сервісам 160 тисяч осіб оформили довідку про несудимість та 500 тисяч – витяг про земельну ділянку без довжелезних черг.

Всі ці послуги можна знайти на оновленому сучасному урядовому порталі, який є не просто набором сухої інформації від міністерств, а єдиною точкою доступу до електронних послуг держави.

2. Електронний документообіг та електронна взаємодія реєстрів

Стоси паперів вагою в сотні тон, пересилання важливих документів. "Ой, не прийшов ще ваш наказ/доручення/довідка. Ну, ви ж розумієте, поки вона дійде, поки підпишуть. Чекайте". Так, всі ми не раз чули подібні слова.

Щоб забути про цей неприємний досвід з 15 серпня 2016 року Кабінет міністрів та всі центральні органи влади перейшли на електронний обмін документами й понад 80% усього листування зараз відбувається онлайн.

До системи міжвідомчого документообігу підключено 673 органи влади по всій країні. Щодня вони обмінюються понад 5400 документами виключно в електронній формі, а це означає, що відсутність марок чи конвертів, невчасний обід співробітника, який відправляє пошту – все це в минулому. Пару кліків – і документ полетів за призначенням.

Безпосередньо в уряді ми запровадили в тестовому режимі погодження проектів нормативно-правових актів КМУ в електронній формі, що значно підвищило ефективність цього важливого процесу й вплинуло на швидкість прийняття рішень.

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3. Електронна ідентифікація

Це, на щастя, не про чіп у голові, а про запроваджену інтегровану систему електронної ідентифікації, яка об'єднує всі види ідентифікації – мобільну ідентифікацію MobileID, коли цифровий підпис знаходиться на сім-картці, та банківську ідентифікацію BankID, які значно спростили взаємодію з даними банків. Це дозволить підписувати електронні документи та заяви з телефону або через ваш Банк.

13,5 мільйона громадян вже внесені в електронний демографічний реєстр, тепер не потрібно буде шукати інформацію в паперових архівах, а понад 3 мільйони громадян вже отримали нові паспорти у формі ID-карток.

4. Відкриті дані

Сучасна держава не ховає інформацію в архіви, а навпаки відкриває і максимально спрощує доступ до неї громадян.

За сприяння уряду створено державний портал відкритих даних data.gov.ua, а завдяки постанові КМУ №835, яка щорічно оновлюється, відкрито понад 60 тисяч наборів державних даних. Зокрема такі, як єдиний державний реєстр юридичних осіб, реєстр транспортних засобів, податкові реєстри та інші, користувачами яких є сотні тисяч громадян.

Такий прогрес України у сфері діджиталізації не залишився непоміченим у світі. За темпами розвитку E-gov протягом останніх чотирьох років Україну визнано найкращою країною у світі.

Але не варто відпочивати на лаврах, ще багато роботи попереду. Відомо, що електронна взаємодія держави та громадян – це найкращий запобіжник корупції.

Серед наших найближчих планів – запровадження послуги "Е-малятко", щоб через звичайний смартфон за декілька кліків українці змогли зареєструвати місце проживання дитини, подати заявку на призначення допомоги при народженні, зареєструвати дитину в системі охорони здоров'я, в реєстрі платників податків, отримати посвідчення багатодітної родини. Жодних кілометрових черг, чиновників, відмов та очікувань!

Попереду впровадження штучного інтелекту, розвиток кадрової системи на державній службі HRMIS, інших систем, але це вже трохи складніше питання.

Держава у смартфоні – це державні послуги, які можна отримати так само легко, як і замовити піцу, і це вже працює!

Головне, не зупинятись на досягнутому та йти вперед, незалежно від політичних перипетій, економічних викликів чи якихось негараздів.

Keep Calm & Make Reforms Happen

Олександр Саєнко, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.