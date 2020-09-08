Поза виборами: як ВАКСу вберегтися від політики

Що ближче до місцевих виборів, то активніше політично заангажовані журналісти намагаються втягнути Вищий антикорсуд у різні процеси, які відбуваються довкола цієї, безумовно, знаменної події.

Ми не маємо права бути політично активними, однак не можемо не зауважити кілька тенденцій, які навіює нам прийдешнє голосування.

Перша: у мережі зросла кількість ботів.

Раніше ми вважали, що це більш актуально для політично активніших організацій, однак і ВАКС відчуває: на нашій сторінці у фейсбуку віднедавна є ціла плеяда "активістів", чиї коментарі – мов під кальку, типові до дрібниці.

Вони не мають практичного змісту – як правило, це вигуки про "зраду" або невдоволення вироком, трансляцією, новиною. Більше активності – більша оплата. Сподіваюсь, бо інакше аргументувати це не можу.

Друга: безграмотність.

Потішаємося, коли боти з дівочими іменами пишуть у чоловічому роді, без ком і крапок.

Системна безглуздість дій – третя тенденція.

Так, на пошту суду, на особисті профілі та у вхідну скриньку сторінки ВАКСу ми регулярно отримуємо повідомлення про нібито вчинення корупційних дій – як побутового, так і регіонального масштабу.

Наші наполегливі прохання повідомляти про це правоохоронцям чи у Національне антикорупційне бюро не мають успіху – потенційні викривачі, оперуючи принципово великими літерами, голосно обурюються і… продовжують спамити.

Нас тегають, коли пишуть "килимові" петиції Президенту, керівнику ОП, Генеральному прокурору, Міністрам, головам облдержадміністрацій і місцевих органів влади – ба, навіть послам і лікарям. Нащо? Питання, вочевидь, теж відповіді не потребує.

Адже, як показує досвід кількох останніх років, імітація – четверта тенденція – уже є обов’язковою для усіх, хто має бодай якесь відношення до політики в Україні.

Особливо грішать цим "потокові" онлайн-видання. З не зрозумілих для нас причин вони приєднують Вищий антикорсуд до будь-яких повідомлень, починаючи від екологічних і закінчуючи конфліктами на Сході.

У випадках, де згадується бізнес, ексфігуранти якого нині є обвинуваченими у конкретних справах, таке поєднання, в принципі, можна обґрунтувати.

А от як реагувати на "авторитетний" заклик одного із адвокатів – який, до слова, є захисником кількох обвинувачених, справи яких розглядаються у ВАКС, про те, аби боротися з коронавірусом…грошима "нікому не потрібних антикорупційних органів"?...

І, нарешті, п’ята тенденція – сумнівність.

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Довіра народу до органів влади катастрофічно впала, і ВАКС, на жаль, не став винятком. Ба навіть більше, у кінці липня 49 народних депутатів звернулися до Конституційного суду щодо конституційності Вищого антикорсуду.

Ми спокійно ставимося до цього – народні обранці уповноважені на вираження волі народу, а Конституційний суд – єдиний орган, який має законне право на подібні висновки.

Щиро не бажаючи бути об’єктом політичних суперечок, ВАКС, як будь-який суд з кримінальною спеціалізацією, прагне одного – здійснювати правосуддя. Тобто судити по праву, аби винуваті були покарані, а невинні – не засуджені.

Судити по закону, аби жоден політик чи активіст навіть на думці не мав впливати на це.

Судити, аби справді, на ділі змінити країну.

Та чи потрібно це нашим політикам?

Олеся Чемерис, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.