Бюро економічної безпеки. Чи можна створити новий орган влади з дискредитованих кадрових ресурсів?

Сьогодні провідні податківці занепокоєні, а чи не обернеться запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) провалом?

Чи встигнуть уряд і парламент своєчасно забезпечити новий орган усім необхідним функціоналом, чітко позначити його повноваження і механізми взаємодії з іншими структурами?

Побоювання обґрунтовані, але не повні. Мене не менше хвилює кадровий склад нового органу. Судячи із заклопотаності перспективами БЕБ фіскалів, саме вони вважають себе "білою кісткою" майбутнього правоохоронного органу. Що дуже лякає. І, до речі, не тільки мене.

Нещодавно перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко заперечував доцільність переходу в Бюро економічної безпеки кадрів з ДФС.

"Головна історія буде в людях. Якщо пересаджувати з ГФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу?", – казав, зокрема, Любченко.

Кадри, як відомо, вирішують усе. А очолив Бюро саме голова ДФС Вадим Мельник. І є побоювання, що нова структура стане просто перефарбованим ДФС з вкрай розширеними важелями впливу. Оскільки перебере на себе "економічні" повноваження Податкову поліції, СБУ і Нацполіції. І стане таким собі правоохоронним "монополістом" з безмежними можливостями для тиску на бізнес.

Що буде, якщо цей орган буде наповнений колишніми фіскалами? Давайте чесно.

Словосполучення "податковий інспектор", "податківець", а тим більше "податковий міліціонер" для українського бізнесу давно стали синонімами таких понять як "тиск" і "корупція".

Зрозуміло, є в податковій системі і чесні професіонали. Але поряд з тим у ЗМІ просочуються приклади, які ілюструють, так би мовити, "протоколи" взаємодії податківців із бізнесом.

Ось, наприклад, недавній відверто дикий випадок. Як повідомили ЗМІ, у Києві серед білого дня на вулиці викрали жінку, Юлія Шевчук, директора фінкомпанії "Технолоджик".

За її словами, двоє невідомих силоміць посадили її в автомобіль, представились оперативними співробітниками Податкової міліції ДФС і зажадали від неї підписати якісь "зізнавальні документи.

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Після того, як жінка відмовилася, її змусили це зробити шляхом погроз фізичною розправою та посадки до СІЗО. Пізніше ДФС назвала те, що трапилося, "допитом за місцем проживання".

Мені зрозумілі емоції Юлії. Тому що я пробув у полоні майже два роки. Вона – два десятка хвилин.

Те, що зробили з нею двоє здорових підготовлених чоловіків, що значно переважають її фізично, – це саме полон. Короткий, але полон. Тобто, беззаконня і свавілля. І, на відміну від мого випадку, в разі Юлії влаштували його цілком легітимні представники влади.

Пізніше з'ясувалося, що один з "допитувальників" дійсно був співробітником Управління з боротьби із фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Кручко. А справа, за якою "допитували" Шевчук, вів слідчий Дмитро Пташинский, безпосереднім керівником якого виявився начальник Третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максим Федосов.

Не знаю, чи були підстави для відкриття справи, за якою допитували Юлію, але більше ніж упевнений, що згадані податківці – явно не ті люди, які могли б забезпечити об'єктивне розслідування цієї справи або будь-якого іншого. Оскільки, коли відкриваєш їхні декларації та інші відкриті джерела – виникає питання: що вони взагалі роблять у ДФС?

Так, згідно з декларацією Федосова, в 2019 році він купив собі будинок в окупованому Донецьку. А що – так можна було? Або це тільки для співробітників ДФС?

Підлеглий Федосова слідчий Дмитро Пташинский. На перший погляд, класика жанру. Слідчий їздить на Ленд Крузер, ціна якого невідома. Але це верхівка айсберга.

Нижче набагато цікавіше. Мільйонний бізнес у членів сім'ї. Торгівля, колекторство, юридичні послуги. Але і це не найцікавіше. Неймовірно, але члени сім'ї слідчого фігурують у розслідуванні ГПУ з конвертаційних центрів та інших кримінальних провадженнях.

І хочу запитати: вибачте, і тепер це все буде так само, але під дахом БЕБ?

За моєю інформацією, всі три співробітника планують пройти переатестацію і потрапити під крило свого колишнього шефа Вадима Мельника, який очолив Бюро. І якщо так трапиться, то саме це, а не проблеми із функціоналом і взаємодією з іншими органами, буде справжнім провалом БЕБ і реформи правоохоронної сфери в цілому.

Володимир Фомічов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.