5 питань голові об'єднаної територіальної громади від інвестора

За 15 років залучення інвестицій мені доводилося мати справу з різними ситуаціями. Одна з найсумніших – коли чиновники вбивали бажання створювати проект своєю некомпетентністю. Найгірше, коли представники влади запитували: "А що мені буде, якщо я тебе пущу в регіон?" – це дуже знакове питання того часу.

Чиновники минулого вважали, що їх головною владою було вирішувати пускати чи не пускати інвестора до регіону. Філософія особистої вигоди сьогодні здебільшого йде в минуле, адже у чиновників змінюється спосіб мислення.

За останні кілька років я бачу величезні зміни у комунікації між інвестором і владою на місцях. Насамперед, це заслуга децентралізації.

Відповідальність за власне майбутнє ВРУ переклала на села, міста, райони та області. Безумовно до них перейшли і права реалізовувати потенціал української економіки, який так довго оспівувався. Сьогодні очевидні перші плоди конкуренції.

Відбувається активна боротьба за інвестиції серед голів об'єднаних територіальних громад, мерів та губернаторів. Збільшується конкуренція, адже борються не лише за українських інвесторів, а й закордонних.

З огляду на всі чинники інвестиційної привабливості Україна може змагатися за проекти з тією ж Польщею, Словаччиною, Туреччиною та багатьма іншими країнами.

Сьогодні кількість охочих залучити інвестиції у свій регіон значно зросла. Багато керівників ОТГ, сіл та міст намагаються зацікавити бізнес, але роблять критичні помилки.

Такий пітчинг для інвесторів завжди стислий, але в ньому мають бути відповіді на головні питання для бізнесмена.

Як голові об'єднаної територіальної громади здобути довіру від самого початку? І як отримати зворотний зв'язок, необхідний для успіху?

Я розповім про важливі складові для залучення інвестицій у регіон з погляду інвестора, який уже побудував 6 заводів у різних частинах країни.

Мені дуже хотілося б, щоб історій успіху в Україні було сотні. Вірю, що тоді настане епоха процвітання.

Для мене важливий розвиток економіки моєї держави, тому поділяюся власним досвідом. Меру міста, керівнику району, голові об'єднаної територіальної громади буде корисно дізнатися, як краще розуміти інвестора.

Якщо ви представляєте владу та маєте намір покращити життя ваших виборців, пропоную знайти відповіді на 5 питань, які зазвичай можна почути від інвестора.

Як ви переконуєте потенційних інвесторів?

Найголовніше у залученні інвестицій – це довіра. Але як її завоювати та головне – утримати? Говоріть лише правду і не допускайте навіть дрібного обману. Це запорука успіху всієї подальшої комунікації.

Надмірно прикрашати ситуацію в регіоні, розмальовуючи неіснуючі перспективи – це дорога в нікуди.

Досвідчений інвестор відразу зрозуміє ваш намір і відчує підступ. Приховати насправді велику проблему не вдасться, але довіру ви підірвете.

Краще обговорити проблему, показати, що ви її розумієте та знаєте, як її вирішувати. Це буде знаковим моментом для інвестора.

Існує ще одна невелика рекомендація – вивчайте англійську мову. Порада не втрачає актуальності вже багато років, дуже важливо дослухатися до неї особливо зараз.

Міжнародний інвестор це ваш спосіб вийти на глобальний рівень. Комунікація з іноземними партнерами на рівних може стати запорукою успішного майбутнього країни.

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Чому ваш регіон найбільше підходить для реалізації інвестиційного проекту?

Інвестиційні помилки дуже дорого коштують. Тому при виборі регіону враховується дуже багато факторів для ухвалення рішення. Опис регіону має бути коротким, ємним та із зазначенням унікальних переваг. Безумовно, це можуть бути макроекономічні показники, кількість та якість ресурсів, рівень розвитку інфраструктури, рівень безробіття та якість кадрів.

Навіть якщо ви не зовсім розумієте сферу інтересів бізнесмена чи його плани, ви маєте вчитися розповідати історії успіху.

Наперед відповідаючи на важливі для інвестора питання, ви скорочуєте час на ухвалення позитивного рішення. Розкажіть про потенційних бізнес-партнерів у регіоні. Для інвестора важливі як підрядники, і можливі співінвестори. Локальні партнери, які повірять у проект, можуть стати великою перевагою для створення підприємства саме у вашому місті.

Опишіть також, які компанії існують, які інвестиційні проекти вже реалізовані і як це впливає на регіон.

Для сучасних проектів важливим є також те, хто працюватиме на майбутньому підприємстві. Присутність мотивованих людей, готових піднімати проект – один із найсильніших чинників впливу на рішення інвестора з урахуванням кадрового голоду в країні. Робіть наголос на тому, що ви будете допомагати з пошуком кваліфікованих фахівців: технологів, інженерів, фінансистів та різноманітних управлінців.

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Яку підтримку інвестору ви можете надавати?

Найскладніший та незрозумілий для інвестора момент полягає у отриманні різних дозволів у державних органах. Так необхідність отримати дозвіл не на місці, а у Києві, пройшовши 9 кіл пекла, може вбити проект зі старту.

Давайте відверто – інвестор хоче знати про підключення комунікацій, ресурсів.

Електроенергія, газ, вода є критично важливими елементами будь-якого проекту. З ними найчастіше виникають проблеми.

Якщо ви готові на більше, ніж просто не заважати, а реально активно працювати над цими питаннями – у вас буде величезна перевага. Візьміть на себе зобов'язання допомогти, прискорити процеси.

Часто імідж України пов'язаний із корупцією на різних рівнях. Поясніть вашому майбутньому партнеру, як саме ви захищатимете проект. Мова про дії у правовому полі, адже саме тут ви сильні.

Ви повинні завжди бути на стороні інвестора у питаннях, які справді затягують час реалізації проекту.

Інвестор повинен почути, переконатися, що йому забезпечать захист і підтримку. Покажіть готовність відстоювати партнера на всіх рівнях у Києві, області, регіоні.

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Які локації існують у вашому регіоні для розміщення проекту?

Тут ви повинні орієнтуватися найкраще. Пропонуйте конкретні об'єкти, називаючи площу, описуючи інфраструктуру, можливість підключення до комунікацій, ресурсів, наявність санітарної зони.

Ви повинні добре знати можливості цих локацій як для будівництва нового об'єкта, так і для модернізації існуючого. Чогось не знаєте – питайте, покажіть готовність розбиратися.

Які проблеми регіону може вирішити інвестор?

Усі бізнесмени розуміють, що всі регіони мають проблеми. Часто це зводиться до ремонту в школі, допомоги дитячому будинку, подарункам учням або висадженню дерев у парку. Звичайно, бувають запити й іншого порядку.

Описуючи історію проблем громади, ви можете показати не лише ваше залучення до життя міста, а й готовність працювати на результат.

Зміни тягнуть нові зміни, так трансформується регіон.

Наприклад, після створення на новому підприємстві сотні робочих місць, ваше місто зіткнеться з низкою інфраструктурних питань.

Немає ідеальних регіонів. Але кваліфікованим кадрам потрібна не лише хороша зарплата, а й якісний рівень життя. Тут йдеться про медицину (у якому стані ваші лікарні), навчання (чи достатньо дитячих садків, шкіл), культуру (чи є якісь культурні програми, концерти, фестивалі, кафе та ресторани). Так, ви кажете, що є необхідність, але й можливість розвивати малий та середній бізнес. Безумовно, якщо у вас вже є напрацювання з цього приводу.

У моєму досвіді є міста, в яких після появи нашого заводу, почалося змінюватися життя^ звели невеликий готель, новий ресторан, активно зайнялися реконструкцією історичних будівель і навіть створили нові будинки для містян.

Нова індустріалізація будується завдяки створенню інноваційних підприємств малого та середнього бізнесу. Ключову роль у цьому процесі відведено місцевій владі. Вірю, що українці готові зробити для своєї країни, області, міста та регіону набагато більше, у нас все для цього є.

Вважаю, що найважливіше, що слід подумати главам регіонів – це стратегія залучення інвестицій. Загальне правило залишається чинним: ви зможете залучити гроші в регіон, дати робочі місця і з більшою ймовірністю виграєте наступні вибори, якщо зможете краще розуміти інвестора.

Багато в чому від ваших рішень та дій залежить майбутнє економіки країни.

Ігор Ліскі