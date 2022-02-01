Прокуратура стала захисником бізнесу і не повернеться до часів "бюро замовлень" та збирачів данини

Захищати країну – це і захищати інвестиції в неї. Адже бізнес – те, що живить державу, а нині нам особливо потрібна ця міць і віра інвесторів.

Довіра ж базується і на безпеці, і на прозорих правилах, і на можливості розраховувати на правоохоронні органи у випадку порушення прав.

Мусимо визнати, система довгий час була інструментом тиску, розбірок між конкурентами, ба навіть рекету і рейдерства. І всі посипали голову попелом, грізно надували щоки, що так не можна, і продовжували "кошмарити" бізнес.

Тому нас не дивував скепсис із яким ми стикнулися, коли створили у липні 2020 року спеціалізований підрозділ із захисту інвестицій у Офісі Генпрокурора.

З іншого боку, нас переконували, що захищати – взагалі не функціонал прокуратури.

Так, ми не адвокати, і це нам не раз доводилось повторювати заявникам за ці півтора року. Однак наше поле – справедливість та закон, і у нас достатньо законних важелів їх відстоювати у інвестиційній сфері.

Як ми вибудовуємо механізм захисту інвестицій? У постійному діалозі та реальних справах.

Ми кардинально змінили підходи у роботі та створили для інвесторів і бізнесу постійно діючий майданчик комунікації та розв’язання проблем.

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Ми ефективно і плідно взаємодіємо із Радою бізнес-омбудсмена, Європейською бізнес асоціацією, Американською торговельною палатою в України, Асоціацією платників податків, Спілкою Українських підприємців, Федерацією роботодавців, Українською радою бізнесу та іншими організаціями, які представляють інтереси бізнесу та інвесторів.

21 млрд грн збережених і захищених інвестиційних активів – ось результат повноцінної роботи прокуратури на цьому напрямі за півтора року.

Це сотні опрацьованих звернень бізнесу, вивчених кримінальних проваджень та рішень прокурорів.

Перша наша інвестперемога – порятунок суднобудівного підприємства на Півдні України від дій саме правоохоронців, використаних у ролі рекетирів. Прокурорам вдалося зупинити їх спробу безпідставної ревізії процедури банкрутства заводу. Тоді ми дали перший потужний сигнал системі, що господарські спори мають розв’язуватися у суді, а не у силовий спосіб.

У заліку нашого підрозділу захисту інвестицій наразі 70 успішних кейсів. В декількох із них завдяки вирішенню проблемних питань бізнесом прийнято рішення додатково інвестувати в економіку України понад 9,8 млрд грн.

В одному із випадків, після зупинення багаторічного безперспективного кримінального переслідування великого інтернет-провайдера, що істотно впливало на його намір продовжувати вкладати кошти в Україну, компанія заявила про плани на 2,8 млрд грн прямих інвестицій.

Що цікаво, провадження щодо цього підприємства довгий час перебувало на контролі у попередніх керівників правоохоронних органів.

Ще один бізнес тримали в напрузі постійними допитами-повістками. Після припинення цих протиправних дій, товариство нині збирається створити понад 10 тисяч робочих місць, що мінімально оцінюється у 7 млрд грн.

Окрім того, вітчизняним підприємствам також вдалося зберегти понад 4 тисячі робочих місць. Це дозволить поповнити бюджети різних рівнів податками та зборами не менш ніж на 700 млн грн.

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Ми викорінюємо ганебну практику вибивання бізнесу із колії та репутаційне кілерство через надумані провадження чи затягування розслідувань.

Наприклад, завдяки принциповій позиції Офісу Генерального прокурора прийнято законне остаточне рішення про закриття кримінального провадження щодо іноземного інвестора, досудове розслідування у якому тривало майже 7 років.

Припинити такий тиск недостатньо, ми надаємо принципову оцінку діям правоохоронців, не оминаючи прокурорів, які дозволяють собі протиправне втручання в інвестиційну діяльність та тиск на бізнес під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Зокрема, розпочато кримінальне провадження щодо прокурорів, які допустили процес незаконного відчуження земельних ділянок, належних одному з представників найбільшої мережі супермаркетів країни. Справу розслідує НАБУ.

Також триває слідство щодо привласнення та розтрати прокурорами та слідчими поліції речових доказів, вилучених під час обшуку у суб’єкта господарювання. Двох прокурорів вже звільнено з органів прокуратури.

До речі, завдяки нашій роботі наразі суб’єктам господарювання вже повернуто майна на суму 1,5 млрд грн, що було вилучене у них під час обшуків у кримінальних провадженнях. Воно всупереч наявності судових рішень про повернення, упродовж кількох років безпідставно утримувалося органами досудового розслідування.

Також наш спеціалізований підрозділ не допустив примусового списання з банківських рахунків державного підприємства коштів у сумі 7,1 млрд грн на користь офшорної компанії.

Були і детективні історії, коли після спрацювання смс-маячка – сповіщення про операції з нерухомістю – власник прибув разом з поліцією у нотаріальну контору на столичному Печерську.

Там вони застали "на гарячому" нотаріуса та працівника територіального управління юстиції, які незаконно переоформлювали землю в Конча-Заспі на підставі підроблених документів. Після втручання прокурорів учасники цієї історії почали отримувати підозри.

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Ще в одному кейсі щодо рейдерства через чорних реєстраторів та нотаріусів трьом особам повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства з іноземними інвестиціями – квартирами в Києві на загальну суму понад 51 млн грн.

Чотири роки шукала правди норвезька компанія, яка втратила майно на 3,1 млн доларів США. Лише за втручання Офісу Генерального прокурора активізовано тривале слідство у кримінальному провадженні.

Орган розслідування змінено та нарешті повідомлено про підозру особі, яка заволоділа продукцією з використанням протиправної схеми через пов’язані підприємства.

Наша мета не лише припиняти тиск чи протиправні дії тут і зараз. Ми створюємо ефективний механізм, що дозволить не допускати таких порушень прав суб’єктів господарювання з боку правоохоронних органів у майбутньому.

Чесний бізнес і бізнес, що порушив закон однаково заслуговують на гідну поведінку і сумлінну роботу правоохоронців та прокурорів.

Спільно із бізнес-асоціаціями, нашими міжнародними партнерами та відомими правниками ми розробили Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування.

Це дороговказ як виконувати завдання кримінального процесу, зберігаючи баланс і не переходячи "червоних ліній".

Минулого тижня я підписала ці Стандарти на зустрічі Офісу Генпрокурора та Ради бізнес-омбудсмена із провідними асоціаціями. На цьому заході ми підводили підсумки нашої півторарічної співпраці.

Примітно, що там ми одержали надважливий для України в нинішній напружений час меседж, що бізнес вірить в нашу державу. І не в останню чергу завдяки тому, що нам спільно вдалося зруйнувати темні схеми і побудувати прозорий механізм захисту прав інвесторів.

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Прокуратуру і мене особисто надихають щирі теплі слова, які ми тепер чуємо від представників бізнес-спільноти.

Крик душі бізнесу у 2020-му, на початку нашої співпраці, системним шляхом змінився на вдячність за результат.

Ми стали надійним плечем і партнером, завжди залишаючись прокурорами і охоронцями закону. Ось лише кілька цитат із нашої зустрічі 26 січня 2022 року:

Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні

За півтора року з конкретних справ, які компанії-члени передали, половина вже вирішена. Тобто компанії знайшли цю справедливість, правосуддя і віру в Україну, що можна далі працювати. Тому ми сподіваємося, що цей діалог буде продовжуватися. Бізнес вірить в Україну і працює далі. Наша співпраця є взірцем для інших правоохоронних органів, які вже бачать результати роботи нашої платформи.

Світлана Михайловська – заступник директора Європейської бізнес-асоціації

Дуже важливо, що відбувається такий відкритий діалог, тому що ви знаєте і історична ретроспектива показує, що подекуди правоохоронні органи використовувались як інструмент впливу і тиску на бізнес. На сьогодні ми відчуваємо дійсно прозорий і системний діалог з Офісом Генерального прокурора, за що ми дуже дякуємо.

Геннадій Чижиков – президент Торгово-промислової палати України

Для нас важливо, що це робота системна і ми бачимо, що такий круглий стіл дає дуже позитивну новину в час, коли нам не вистачає позитиву. Це такий сигнал для закордонних інвесторів, а перш за все для наших національних виробників і підприємців, які бачать себе в нашій країні.

Олександр Олійник – член Президії Федерації роботодавців України

Хотів би відмітити ефективність, яку ми отримали за 2021 рік. По попереднім нашим підрахункам, ми змогли захистити близько 4000 робочих місць і близько 700 млн грн отримати податків, які заплатили ті підприємства, які вивели з-під загрози закриття. Ми розуміємо, що ми не можемо впливати на хід досудових розслідувань, але ми можемо привертати увагу по тим підприємствам, де ми відчуваємо, що правоохоронні органи або прокурори виходять за рамки своїх повноважень.

Галина Янченко – Голова Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів

Я оцінюю взаємодію з Офісом Генерального прокурора дуже високо, тому що наші звернення, з якими ми зверталися – вони всі отримували дуже оперативний і якісний зворотній зв’язок, в тому числі завдяки тому, що в Офісі Генпрокурора з’явився спеціалізований департамент.

Сергій Гайдайчук – президент СЕО Club Ukraine

Вперше відчувається робота з прокуратурою не як із якимось диктаторським злим органом, а як із дійсно комфортною сервісною організацією, яка проявляє ініціативу, яка швидко реагує, яка бере кейси в роботу.

Роман Ващук – бізнес-омбудсмен

Я, як вступав на цю посаду, подумав, наскільки я буду мусити боротися зразу з самих початків. Виявляється, що можна боротися за інтереси українського бізнесу, але разом із ключовими представниками правоохоронної системи.

Сьогодні можна сміливо сказати, що ми подолали негативний стереотип щодо прокуратури, принаймні в очах бізнес-асоціацій та інвесторів.

Далі наша мета, щоб підприємці навіть у найменших населених пунктах знали, що можуть розраховувати на захист прокурорів.

Ірина Венедіктова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.