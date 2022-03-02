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Сергій Дідковський
українець і PR-стратег

Підлий фраєр, здай назад

Середа, 02 березня 2022, 15:00

Россия целиком и полностью зависит от Запада. У них нет ни единой отрасли, в которой не используют комплектующие, составляющие и технологий из Европы, США, Японии, Тайваня и Китая.

Всю свою жизни Россия изображает из себя великую страну, а на поверку оказывается фраером с пистолетом в кармане.

Импортозамещение в России – это фейк. Они не могут начать посевную без зарубежных саженцев, удобрений, программного обеспечения, дронов, тракторов и комбайнов. Их процессор "Эльбрус" сделан в Тайване, их смартфоны – в Китае. 

Большая часть российской гражданской авиации остановилась в течение одного дня. Скоро остановятся большая часть внутренних авиарейсов, поскольку введён запрет на поставку авиационных запчастей и комплектующих и на проведение ремонта западных самолётов на территории России. 

Большая часть хваленого золотовалютного резерва России заблокировали западные центробанки.

Частные валютные платежи из и в Россию заблокированы. В России теперь два валютных курса.

Фактически весь импорт потребительских товаров в Россию остановлен. Остановлена большая часть импорта продуктов питания. 

Западных инвесторов в России, фактически лишили возможности распоряжаться своими активами.

Крупнейшие западные энергетические компании по разведке и добыче нефти и газа одна за другой покидают российский рынок и эвакуируют персонал. Скоро закроется зарубежный FMCG и Retail.

Всю свою историю Россия грабит и ворует, экспортируя в мир исключительно сырье и бесконечную русскую хтонь. От пушнины, нефти и газа до "загадочной русской души", выраженной в тоске и упадке. Будучи фраером, Россия сконцентрировалась на своем эго, понтах и оружии. 

Оружие у России простое, но эффективное. Так как нахождение в состоянии хтони не позволяет им задумываться о созидании, о технологии, о гуманности. Последней вообще места в российской истории нет.

Моего прадеда раскулачили, мои бабушки и дедушки подверглись геноциду украинского населения – голодомору. Мои родители остались без заграницы, свободы слова и действий, всю жизнь работая за копейки.

А я сейчас хожу в магазин под звук сирен и гадаю, прилетит ли в дом баллистическая ракета. Моих друзей и сограждан в Харькове целенаправленно расстреливают "Градами", не давая им шанса уйти. Лучших людей Украины столетиями убивали, ссылали на каторгу, выгоняли из страны, отправляли в психушки, совершали над ними пытки.

Война началась не 24 февраля 2022 года. Она и не заканчивалась.

Мы живем рядом с цивилизацией подавленных безвольных объектов, которых ошибочно называют "гражданами России". Нам ними все время находился царь, управляющий государственным образованием Россия при помощи ненависти и насилия. Они – безучастные рабы, мясо которых можно бросить на войну, в тюрьму.

Распад – единственный выход для России. В изоляции, без технологий и самолетов такая махина существовать не может. Даже Китай не может функционировать без внешних рынков и технологий.

Распад России будет мучительным. Большой шкаф громко рухнет. Все начнется с отказа региональных элит подчиняться Кремлю, усилится криминалитет. Китай продолжит есть Забайкалье и Дальний Восток.

Кубань, Ичкерия, Саха, Алтай, Татарстан – это все отдельные государства, подчиненные даже не России, как длительной геополитической нелепости, а конкретно Кремлю.

Сначала цари, у которых 90 процентов подданных не умели писать и читать, пока в Нидерландах и Великобритании создавать технологии и культуру.

Потом коммунисты – свора дегенератов и маньяков, больных старцев, управляющих своим народом при помощи расстрелов и репрессий. 

Потом чекисты клептократы, во главе с Путиным, целующим мальчика в живот. 

Осколки российского бизнеса попробуют ублажать Украину, чтобы "ну мы же братья, ну помогите порешать с Западом". Это уже происходит. С 2014 года ты спонсируешь "Первый канал", инвестируешь в СП-2, а сейчас даешь кредитные каникулы украинскому бизнесу.

Логистика внутри России подорожает. Элементарно станет сложно летать из какой-то Москвы в какой-то Владивосток. Нет логистики – привет Дальневосточная республика-вассал Китая.

Кстати, они уже давно уповают на Китай и Иран, и на Казахстан (как прокси вместо Беларуси). Потому Токаев и снес Назарбаева, чтобы возглавить СП по отправке в Россию казахского пармезана и креветок. 

Если Китай не возьмет их к себе, то это смерть России, как государственного образования.

Ядерная кнопка – единственный из оставшихся у России инструментов суверенитета.

Это страна-спойлер, страна-фейк, изжившая себя империя, лоскутное одеяло. Приход к власти Путина начался со взрывов жилых домов по всей России. Теперь понятно, кто это делал. Тот же, кто оккупировал часть Украины, Грузии и Молдовы. Подлый фраер, бьющий по мирным жителям исподтишка, в то время, как его подданные без приказа боятся поднять голову вверх, всю свою историю спиваясь, убивая друг друга и воруя друг у друга.

Мол, посмотрите, какая большая страна, ничего мы ей не сделаем, там танки, там самолеты.

Распад на отдельные республики – шанс для бывших частей России начать новую жизнь.

Мы разные с россиянами. Мы не братья, никогда ими не были и не будем. 

Украина сейчас первый форпост Европы, щит цивилизованного мира. Храбрый чувак, выносящий голыми руками мину, Парень, руками останавливающий танк. Киевский призрак, боец теробороны, воин ЗСУ и женщины-волонтеры, белый хакер и дипломат. Все мы столкнулись с фраером, выраженном в подносчике портфеля за Собчаком, серым клерком КГБ с ядерной кнопкой.

Сейчас Путин делает так, как обычно делает Россия. Подавляет, выжигает, врет. Уверен, что он испытывает удовольствие от созерцания трупов. Но в этот раз он точно не пройдет.

Стратегически победила Украина. Россия находится в агонии. 

России приходит конец. Их экономике конец. Этот эпицентр зла обязан распасться.

Украина входит в историю, как Голиаф, победивший подлого фраера.

Мир будет аплодировать дважды. Первый раз – выступлению Зеленского перед Европарламентом. Второй – когда падет бесчеловечный режим России, убивающий все на своем пути. 

Сергей Дидковский

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: РосіявійнаПутін
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