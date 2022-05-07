"Мариуполь" замість "Маріуполя", або Чому навіть крапка над "і" має значення

Російські пропагандисти бризкають слиною: "Мариуполь снова стал русским городом!".

На підтвердження публікують фото: комунальники у помаранчевих жилетах змінюють табличку "Маріуполь/Mariupol" на "Мариуполь".

"Снова стал русским".

"Стал"?

Це могло бути вдалою та цинічною метафорою, але насправді – незбагненний факт: щоб прибрати "і" з крапкою, росіяни вбили, як мінімум, декілька тисяч російськомовних.

Щоби прибрати "і" з крапкою, росіяни знищують металургію Приазов'я, яка почалася з американців та бельгійців наприкінці 19 століття.

Щоби прибрати одну літеру, росіяни стирають пам'ять про депортацію греків, які прийшли сюди з Криму до появи американських та бельгійських промисловців.

Щоби прибрати крапку над "і", росіяни спалюють авіабомбами землю, де до Катерини ІІ господарювали запорізькі козаки.

"Снова стал русским"...

Я жив у Донецьку, за 115 кілометрів від Маріуполя, з 1986 по 2011 роки. З 90-х я тільки й чув про утиски російської мови. У місті, де української мови не було чути. У регіоні, де знищили майже все українське.

Розмовляти українською у Донецьку було дуже некомфортно. Я не пробував, але бачив, як сміялися з Марії Василівни Олійник. Літньої жінки у вишиванці з товариства "Просвіта", голови обласної організації Конгресу Українських Націоналістів.

"Міська божевільна" – це було про неї. Тому що завжди у вишиванці. Тому що ставила незручні запитання. Тому що завжди українською мовою.

Очевидна брехня про лиха російськомовних у Донецьку завдавала дискомфорту одиницям. Сьогодні вона – причина та паливо війни, до якої залучені мільйони.

Щоби бути великою, культурі не потрібні вбивства. Не треба міняти "і" на "и".

Автор "Щедрика" Леонтович нікого не знищив. Навіть Курт Кобейн увійшов до історії, нікого не вбивши. Лише себе.

"Утискаючи" російську мову, українці не розстрілювали пам'ятник Пушкіну, як це робили з погруддям Шевченка у Бородянці окупанти. Не били артилерією по музеях Куїнджі, Приймаченко, Сковороди.

Росія звинувачує світ у всьому тому, чим вона сама є. У бездуховності, варварстві, фашизмі, нацизмі.

"Росія ніколи ні на кого не нападала".

"Росія перемогла фашизм".

24 лютого росія розставила крапки над "і". Вбила тисячі людей, щоби змінити "і" на "и" у споконвічно грецькому слові Μαριούπολις.

Євген Руденко