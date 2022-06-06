Статус учасника бойових дій: хто може його отримати та що для цього потрібно?  

Збереження суверенітету України від перших днів і донині є безумовною заслугою наших захисників.

Бійці та бійчині невтомно воюють на передовій, а волонтери та волонтерки стали їх надійною опорою в тилу, допомагаючи всім: від спорядження та провізії до автомобілів та безпілотників.

Держава гарантує пільги для тих, хто боронить нашу державу та щодня наближає нашу перемогу.

Однак бюрократичні вимоги ніхто не скасовував, а саме вони створюють непорозуміння: на що можуть розраховувати військові, бійці тероборони та волонтери?

Який статус можна отримати?

Усі ті, хто є військовими та беруть участь у бойових діях на передовій з 14 квітня 2014 року мають право отримати статус учасника бойових дій.

Якщо боєць отримує поранення, яке завдало шкоди його здоров’ю, він може отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Всі ті, хто не є військовими, проте допомагають їм боротися з ворогом на полі бою, зокрема волонтери, мають можливість отримати статус учасника війни.

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Хто може отримати статус учасника бойових дій?

До осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій, належать:

військовослужбовці Збройних Сил України (резервісти, військовозобов'язані, добровольці Сил територіальної оборони), Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту;

військовослужбовці військових прокуратур;

поліцейські;

особи рядового та начальницького складу МВС, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, Державної податкової служби;

особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Ключовою умовою отримання статусу учасника бойових дій є безпосередня участь у війні в сукупності не менше 30 днів.

Бійцям, які брали участь у виконанні бойових завдань або були у складі розвідки, а також ті, хто отримав тяжкі поранення, що унеможливило подальшу службу, статус учасника бойових дій надають незалежно від кількості днів, які вони провели на передовій.

Які документи потрібні для набуття статусу учасника бойових дій?

Підставою для надання бійцям статусу учасника бойових дій є:

витяги з наказів про залучення до участі у війні;

витяги з наказів про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління війною та про прибуття/вибуття до/з районів бойових дій;

документи про відрядження до районів бойових дій або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять докази безпосередньої участі у виконанні бойових завдань;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення з противником, проведення розвідувальних заходів;

витяги з наказів про залучення до заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації

витяги з наказів про підпорядкування керівнику оперативного штабу;

матеріали спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Які документи потрібні добровольцям?

Якщо доброволець не може надати документи з переліку вище, потрібні будуть свідчення двох свідків-бійців.

Важливою у цьому разі є те, що надалі таке об’єднання мало бути включено до ЗСУ/Нацгвардії/МВС тощо. Тобто офіційно визнане державою. Додатково треба надати медичні документи, що підтверджують поранення під час війни.

Якщо об’єднання не було включено до інших законних військових формувань, знадобляться свідчення щонайменше свідчення трьох свідків-бійців на підтвердження безпосередньої участі у виконанні бойових завдань.

Якщо ж такий доброволець отримав поранення, контузії, каліцтва, для подання заяви достатньо свідчень двох свідків-бійців.

Вимоги про свідків-бійців (ба більше, вони вже мають бути УБД, щоб свідчити) та визнання або ж невизнання державою формувань є ключовими, на жаль.

Підписи свідків на таких заявах мають бути засвідчені нотаріально.

Як відбувається процедура розгляду заявки?

Командир військової частини, начальник органу або підрозділу протягом місяця після завершення бійцем завдань має подати довідку про участь у війні та інші документи до відповідної відомчої комісії.

Якщо командир не подав документи, військовий може самостійно звернутися до відповідної комісії (відомчої) – у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонслужби, адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС.

Документи потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням або особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

Ми рекомендуємо робити подання саме від військової частини чи підрозділу. Це збільшує шанси отримати відповідний статус.

Відомча комісія ухвалює рішення про надання статусу УБД протягом місяця з дня отримання документів. Посвідчення УБД видають у військовій частині. Якщо подали особисто – у відповідній комісії.

Якщо є суперечливі питання, що потребують врегулювання, відомча комісія передає документи до міжвідомчої комісії, що складається з представників різних органів влади.

Комісії вивчають документи, у разі потреби заслуховують пояснення бійців та свідків.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій ухвалюють протягом місяця. Якщо підстав для цього немає – комісії повертають документи до військових частин (органів/підрозділів), підприємств, установ та організацій для доопрацювання.

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Які пільги надаються учасникам бойових дій?

безкоштовні ліки та вироби медичного призначення;

першочергове безплатне зубопротезування;

безоплатне санаторно-курортне лікування;

75% знижки на комунальні послуги;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів;

переважне право на залишення на роботі при скороченні;

першочергове забезпечення житлом, якщо є потреба;

першочергове відведення земельних ділянок для будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт будинків і квартир;

пільги зі сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету та інші.

Хто має право на отримання статусу учасника війни в умовах агресії росії?

Це можуть бути волонтери. Однак вони мають належати до працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у війні.

Які документи потрібні для отримання статусу учасника війни?

документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника у бойових діях;

витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф;

витяги з наказів про прибуття (вибуття) до (з) районів бойових дій, документи про направлення у відрядження (якщо строк залучення був менше 30 днів).

Які пільги передбачені для учасників війни?

безплатне одержання ліків та виробів медичного призначення;

безплатне першочергове зубопротезування;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка на плату за користування комунальними послугами;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

відпустка у зручний для них час;

першочергове забезпечення житлом;

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт будинків і квартир та забезпечення паливом;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства та інші.

Хто може отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни?

На цей статус можуть претендувати ті ж люди, що мають право на отримання статусу учасника бойових дій, однак отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання під час виконання обов'язків військової служби.

Які документи потрібні для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни?

Перелік документів може включати такі:

довідку медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

документи про безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф;

направлення/прибуття у відрядження для безпосередньої участі у війні;

витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень;

документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у відрядження до зони проведення бойових дій;

клопотання керівника добровольчого формування про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку про виконання добровольчими формуваннями бойових завдань;

довідку/витяг із наказу про добровільне забезпечення або добровільне залучення бійця до участі у війні;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до участі у війні.

Якою є процедура отримання статусу?

Заяву з документами можна подавати особисто або через керівника добровольчого формування до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання бійця.

Рішення ухвалюють протягом місяця з дня подання документів.

Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни?

безплатні ліки та вироби медичного призначення;

позачергове безоплатне зубопротезування, безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

безплатне позачергове щорічне санаторно-курортне лікування;

звільнення від плати за користування комунальними послугами;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних будинків і квартир;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;

переважне право на залишення на роботі при скороченні;

щорічна відпустка у зручний для них час, а також 14 днів додаткової зі збереженням заробітної плати;

позачергове забезпечення житлом;

позачергове отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

право на державну цільову підтримку для здобуття бійцями та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Замість висновку або що робити, якщо не вдається отримати наданий законом статус?

Більшість вимог до отримання статусу учасника бойових дій, війни або особи з інвалідністю пов'язана з тим, що держава надає багато можливостей матеріального захисту, пільг та компенсацій. Проте в українських реаліях це спричиняє не надмірну бюрократизацію, а "кумівство" та вимагання хабара.

Щоб збільшити шанси отримати статус в строк, визначений законом (місяць), рекомендуємо подавати заяву не індивідуально, а групою разом із бойовими товаришами. Це дозволить оперативно реагувати на порушення прав щодо встановлення статусу та врешті-решт отримати його.

Також у разі надмірного та необгрунтованого затягування процедури, створення штучних перешкод, варто висвітлювати ці проблеми публічно: через місцеві ЗМІ, громадські організації, що захищають права ветеранів та через соціальні мережі.

Юрій Мельник, адвокат практики судових спорів юридичної компанії "Міллер"

Олександра Вергелес, помічниця адвоката юридичної компанії "Міллер"

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