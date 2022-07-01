​Дерусифікація та декомунізація: нові назви, які отримають вулиці тисячолітнього Києва

За результатами рейтингового голосування за нові назви вулиць, провулків, площ, проспектів та бульварів міста Києва у застосунку "Київ Цифровий" Київська міська рада повторно скликала робочу експертну групу з перейменувань.

Члени експертної групи мали здійснити аналіз результатів народного голосування та підготувати рекомендації щодо варіантів нових назв об’єктів міста Києва.

Зважаючи на грубі помилки, допущені під час організації процесу рейтингового голосування, відсутність належного повноцінного обговорення громадою та мінімізації часу, відведеного для голосування по трьох сотнях пропозицій, робоча експертна група для фіналізації процесу та визначення остаточного переліку рекомендованих пропозицій нових назв керувалась такими критеріями:

усунення дубляжів у назвах;

унормування назв відповідно до норм сучасного українського правопису;

унормування написання імен, прізвищ, звань, титулів;

відповідності назв історичному та культурному простору Києва, доцільності появи тієї чи іншої назви у топонімічній архітектурі Києва;

збереження історичного ландшафту Києва;

збереження у назвах органічного тла тисячолітньої історії міста;

преференції у меморіалізації для видатних українських діячів та мешканців/уродженців міста Києва над іноземними діячами;

позбуття малозначимих абстрактних назв або назв, які дезорієнтуватимуть мешканців через їхню невідповідність до географічних чи топонімічних прив’язок;

переваги та відповідальності експертного кваліфікованого рішення над ситуативним.

Експертна група опрацювала результати рейтингового голосування українських громадян та рекомендувала Київській міській раді надати наступні нові назви для об’єктів міста Києва:

пров. 1-й Лермонтова — пров. Вітовецький

пров. 1-й Чехова — пров. Отаманський

пров. 2-й Лермонтова — пров. Баштанський

пров. 2-й Чехова — пров. Березівський

пров. 3-й Лермонтова — пров. Козаровицький

пров. 4-й Лермонтова — пров. Болградський

пров. 5-й Лермонтова — пров. Олександрійський

вул. Агітаторська — вул. Видова

вул. Василя Алексухіна — вул. Степана Чобану

вул. Аляб’єва — вул. Семена Гулака-Артемовського

пл. Амурська — пл. Васильківська

вул. Астраханська — вул. Кастуся Калиновського

пров. Астраханський — пров. Князя Ярополка Святославича

вул. Багратіона — вул. Максима Левіна

вул. Байкальська — вул. Мелітопольська

вул. Бакуніна — вул. Олега Афанаса

вул. Балакірева (Балакірєва) — вул. Івана Підкови

пров. Балакірева (Балакірєва) — пров. Богдана Весоловського

вул. Олександра Бестужева — вул. Гамаліївська

пров. Олександра Бестужева — пров. Андрія Кузьменка

вул. Білгородська — вул. Миколи Куліша

вул. Біломорська — вул. Катерини Гандзюк

вул. Маршала Бірюзова — вул. Вербівська

вул. Боровиченко Марії — вул. вул. Віри Ґедройць

вул. Боткіна — вул. Миколи Волковича

вул. Брестська — вул. Франциска Скорини

вул. Брянська — вул. Богодухівська

вул. Бударіна — вул. Українського відродження

вул. Булгакова Михайла — вул. Петра Гулака-Артемовського

пров. Бурденка — пров. Могилів-Подільський

вул. Бурмистенка — вул. Оріхуватська

вул. Бутлерова Академіка — вул. Роберта Лісовського

вул. Ватутіна — вул. Територіальної оборони

вул. Верещагіна — вул. Леонтія Тарасевича

пров. Виборзький — пров. Попаснянський

вул. Вільямса Академіка — вул. Степана Рудницького

вул. Вітрука Генерала — вул. Авіаконструкторська

вул. Вітчизняна — вул. Опільська

вул. Водників — вул. Свитязька

вул. Волго-Донська — вул. Михайлини Коцюбинської

пров. Волго-Донський — пров. Надії Світличної

вул. Волгоградська — вул. Романа Ратушного

пл. Волгоградська — пл. Конотопської битви

вул. Волзька — вул. Гайдамацька

пров. Волзький — пров. Гайдамацький

вул. Космонавта Волкова — вул. Космонавта Поповича

вул. Волховська — вул. Енергодарська

вул. Волховський — вул. Томаківський

просп. Юрія Гагаріна — просп. Леоніда Каденюка

вул. Бориса Гаріна — вул. Дачна

вул. Гаршина — вул. Стефаника Василя

вул. Гастелло Миколи — вул. Бусовогірська

вул. Генерала Авдєєнка — вул. Геннадія Матуляка

вул. Генерала Доватора — вул. Катерини Грушевської

пров. Генерала Доватора — пров. Дубовий

вул. Генерала Жмаченка — вул. Князя Романа Мстиславича

вул. Генерала Карбишева — вул. Ірини Бекешкіної

вул. Генерала Матикіна — вул. Заповідна

пл. Героїв Бреста — пл. Чорнобаївська

вул. Героїв Війни — вул. Українських повстанців

вул. Героїв Севастополя — вул. Академіка Шалімова

вул. Глазунова — вул. Дмитра Годзенка

вул. Глінки — вул. Максима Березовського

вул. Говорова Маршала — вул. Генерала Момота

пров. Говорова Маршала — пров. Камінь-Каширський

вул. Гончарова — вул. Брюссельська

вул. Грекова Академіка — вул. Родини Глаголєвих

вул. Грозненська — вул. Ічкерська

вул. Громової Уляни — вул. Ступницької Катерини

вул. Даля Олександра — вул. Володимира Даля

вул. Двінська — вул. Дністерська

вул. Дежнєва — вул. Миколи Миклухи-Маклая

пров. Дежнєва — пров. Сіверськодонецький

вул. Декабристів — вул. Братства тарасівців

вул. Добролюбова — вул. Володимира Короткевича

пров. Добролюбова — пров. Паризький

пров. Донський — пров. Караїмський

вул. Достоєвського — вул. Енді Воргола

вул. Драйзера Теодора — вул. Рональда Рейгана

вул. Дубініна Володі — вул. Рея Бредбері

вул. Дунаєвського — вул. Мирослава Скорика

пров. Дунаєвського — пров. Мирослава Скорика

вул. Енгельса — вул. Опанаса Сластіона

пров. Енгельса — пров. Богдана-Ігоря Антонича

вул. Еренбурга Іллі — вул. Лілії Лобанової

вул. Єнісейська — вул. Бузька

вул. Єрмака — вул. Михайла Гориня

вул. Жигулівська — вул. Бескидська

вул. Житкова Бориса — вул. Братів Малакових

пров. Жовтневий — пров. Сиванівський

вул. Жолудєва — вул. Олександра Махова

пров. Жуковського Василя — пров. Леопольда Ященка

вул. Запорожця Петра (Деснянський р-н) — вул. Міжнародного легіону

вул. Запорожця Петра (Дніпровський р-н) — вул. Запорожців

вул. Ріхарда Зорге — вул. Василя Єрошенка

вул. Іжевська — вул. Іжкарська

вул. Іртишська — вул. Тетерівська

вул. Каблукова Академіка — вул. Віталія Скакуна

вул. Калачівська — вул. Слобожанська

вул. Камишинська — вул. Покільска

пров. Кантемирівський — пров. Корецький

вул. Кареловська — вул. Луки Долинського

пров. Карельський — пров. Фінський

вул. Карпинського Академіка — вул. Академіка Возіанова

вул. Качалова — вул. Володимира Качали

вул. Кемеровська — вул. Гетьмана Данила Апостола

вул. Кирпоноса — вул. Всеволода Петріва

вул. Кисловодська — вул. Миргородська

пров. Кисловодський — пров. Моршинський

пров. Кіровоградський — пров. Кропивницький

бульв. Кольцова — бульв. Миколи Руденка

вул. Конєва Маршала — вул. Самійла Кішки

вул. Космодем’янської Зої — вул. Софії Галечко

вул. Костичева Академіка — вул. Професора Балінського

вул. Котика Валі — вул. Віденська

вул. Краснодарська — вул. Ґолди Меїр

вул. Крилова — вул. Анатоля Вахнянина

пров. Криловський — пров. Архітектора Зарудного

вул. Кронштадтська — вул. Володимира Рибака

вул. Кузбаська — вул. Латвійська

пров. Кузбаський — пров. Токмацький

вул. Кулібіна — вул. Рене Декарта

пров. Кулібіна — пров. Антоніни Смереки

вул. Курчатова Академіка — вул. Ореста Левицького

вул. Кутузова — вул. Івана Кожедуба

вул. Левітана — вул. Астрід Ліндґрен

пров. Левітана — пров. Миколи Бурачека

вул. Лермонтова — вул. Вітовецька

вул. Лобачевського — вул. Княгині Інгігерди

вул. Лодигіна — вул. Тараса Трясила

пров. Лодигіна — пров. Дендрологічний

вул. Ломоносова — вул. Юлії Здановської

вул. Магнітогорська — вул. Якова Гніздовського

пров. Магнітогорський — пров. Херсонський

вул. Майкопська — вул. Гетьманська

пров. Майкопський — пров. Старобільський

вул. Макаренка — вул. Климента Квітки

вул. Малиновського Маршала — вул. Героїв полку "Азов"

вул. Маміна-Сибіряка — вул. Вічова

вул. Маркса Карла (Дарницький р-н) — вул. Йоганна Вольфганга Ґете

вул. Маркса Карла (Деснянський р-н) — вул. Олексія Курінного

вул. Маркса Карла (Солом'янський) — вул. Гуцульська

вул. Мартиросяна — вул. Сергія Берегового

вул. Маршака — вул. Йосипа Маршака

пров. Маршака — пров. Комерційний

пров. Маршака 2-й — пров. Сім’ї Тарасевичів

пров. Маршака 3-й — пров. Ювелірний

вул. Маршальська — вул. Галини Севрук

вул. Матросова — вул. Опанаса Заливахи

вул. Матросова Олександра — вул. Генерала Кульчицького

просп. Маяковського Володимира — просп. Червоної Калини

вул. Металістів — вул. Михайла Брайчевського

пров. Металістів — пров. Оксани Вороніної

просп. Мінський — просп. Литовський

вул. Мічуріна (Деснянський р-н) — вул. Ягеллонська

вул. Мічуріна (Оболонський р-н) — вул. Микільсько-Хутірська

вул. Мічуріна (Солом'янський р-н) — вул. Морських піхотинців

вул. Можайська — вул. Сім'ї Житецьких

вул. Москвіна — вул. Івана Фірцака

пров. Москвіна — пров. Івана Фірцака

вул. Москворецька — вул. Збруцька

вул. Московська — вул. Князів Острозьких

пров. Московський — пров. Павла Лі

вул. Муромська (Деснянський р-н) — вул. Наталії Кобринської

вул. Муромська (Шевченківський р-н) — вул. Володимира Жаботинського

вул. Наумова Генерала — вул. Олександра Оксанченка

вул. Нахімова — вул. Квартальна

вул. Некрасівська — вул. Івана Драча

вул. Некрасова — вул. Зінаїди Тулуб

вул. Новгородська — вул. Новгород-Сіверська

вул. Новикова-Прибоя — вул. Ірини Жиленко

вул. Новомічурінська — вул. Князів Ґедиміновичів

вул. Огарьова — вул. Авіаторська

вул. Одоєвського — вул. Байрона

пров. Одоєвського — пров. Олександра Воїнова

вул. Онискевича Григорія — вул. Павла Глазового

вул. Орловська — вул. Олешківська

пров. Орловський — пров. Джорджа Орвела

вул. Орська — вул. Василя Мови-Лиманського

вул. Осиповського — вул. Байди-Вишневецького

вул. П’ятигорська — вул. Князів Коріятовичів

пров. П’ятигорський — пров. Альпійський

вул. Пантелькіна Анатолія — вул. Володимира Гапоненка

бульв. Перова — бульв. Георгія Нарбута

Петрівська алея — алея Магдебурзького права

вул. Пироговського Олександра — вул. Григорія Кочура

вул. Пітерська — вул. Лондонська

вул. Плеханова — вул. Бориса Мартоса

вул. Плещеєва — вул. Ходосівська

вул. Пожарського — вул. Мелетія Смотрицького

вул. Ползунова — вул. Січеславська

вул. Попудренка — вул. Гетьмана Павла Полуботка

вул. Потапова Генерала — вул. Василя Доманицького

бул. Праці — бул. Івана Котляревського

вул. Пришвіна — вул. Труша Івана

вул. Пролетарська — вул. Наталії Лотоцької

пров. Пролетарський — пров. Наталії Лотоцької

вул. Псковська — вул. Почаївська

пров. Псковський — пров. Почаївський

вул. Пухова Генерала — вул. Князя Всеволода Ярославича

вул. Пушиної Феодори — вул. Ореста Васкула

вул. Пушкінська — вул. Євгена Чикаленка

вул. Радищева — вул. Волноваська

вул. Раєвського Миколи — вул. Павла Загребельного

пров. Ржевський — пров. Станіслава Лема

вул. Рибака Натана — вул. Святодухівська

вул. Римського-Корсакова — вул. Римська

вул. Родимцева Генерала — вул. Горіхуватський шлях

бульв. Ромена Роллана — бульв. Жуля Верна

вул. Россошанська — вул. Отамана Зеленого

вул. Ростовська — вул. Луцька

вул. Саврасова — вул. Костопалівська

вул. Свєтлова Михайла — вул. Олександра Дорошкевича

вул. Світлогірська — вул. Світлодарська

вул. Івана Сергієнка — вул. Пластова

пров. Серпуховський — пров. Свалявський

вул. Сєдова — вул. Чорторийська

вул. Сєрова Валентина — вул. Сірожупанників

вул. Сєченова — вул. Зої Бутенко

вул. Славгородська — вул. Дениса Антіпова

пров. Славгородський — пров. Тростянецький

вул. Смоленська — вул. Сім’ї Бродських

вул. Смолича Юрія — вул. Гуменної Докії

вул. Смольна — вул. Братів Чучупаків

вул. Сосніних Сім'ї — вул. Івана Дзюби

вул. Ставропольська — вул. Вовчогірська

пров. Ставропольський — пров. Вовчогірський

вул. Стальського Сулеймана — вул. Богдана Ступки

вул. Станюковича — вул. Любові Малої

пров. Столєтова — пров. Галшки Гулевичівни

вул. Столєтова — вул. Уласа Самчука

вул. Суворова (Дарницький р-н) — вул. Ярослава Пастернака

вул. Суворова (Деснянський р-н) — вул. Сергія Котенка

пров. Суворова — пров. Ніни Строкатої

вул. Суздальська — вул. Олекси Гірника

вул. Сурікова Василя — вул. Леха Качинського

вул. Таганрозька — вул. Князя Любарта

пров. Таганрозький — пров. Скадовський

вул. Тагільська — вул. Оксани Мешко

пров. Тагільський — пров. Бойківський

тупик Тверський — тупик Фортечний

вул. Тешебаєва — вул. Бринжали Олександра

вул. Тимірязєвська — вул. Садово-Ботанічна

пров. Тимірязєвський — пров. Садово-Ботанічний

вул. Тимошенка Маршала — вул. Левка Лук’яненка

пров. Тихвінський — пров. Тиврівський

вул. Тихорецька — вул. Семена Палія

пров. Тихорецький — пров. Семена Палія

пров. Тобольський — пров. Слуцький

пров. Толбухіна — пров. Михайла Ялового

вул. Толбухіна — вул. Данилевича Василя

вул. Толстого Льва — вул. Українських Героїв

пл. Толстого Льва — пл. Гетьмана Павла Скоропадського

пров. Тропініна — пров. Анатолія Кудрицького

пл. Тульська — пл. Героїв УПА

пров. Тульський — пров. Супійський

вул. Тупікова Генерала — вул. Андрія Мельника

вул. Туполєва Академіка — вул. Авіаційна

пров. Тургенєва — пров. Олександра Барвінського

вул. Тургенєва — вул. Михайла Осадчого

вул. Тургенєвська — вул. Олександра Кониського

вул. Улітіна Івана — вул. Улицька

вул. Уральська — вул. Чумацька

пров. Уральський — пров. Чумацький

вул. Уссурійська — вул. Зеленого Клину

пров. Уссурійський — пров. Зеленого Клину

вул. Федосєєва — вул. Архітектора Вишневського

пров. Федосєєва — пров. Мар'яна Гаденка

вул. Фучика Юліуса — вул. Карела Чапека

вул. Холмогорська — вул. Володимира Самійленка

пров. Холмогорський — пров. Ольвійський

вул. Хохлових Сім’ї — вул. Ґарета Джонса

вул. Цвєтаєвої Марини — вул. Олександри Екстер

вул. Клари Цеткін — вул. Дніпрової Чайки

пров. Цимлянський — пров. Ромський

вул. Цілинна — вул. Португальська

вул. Чаадаєва Петра — вул. Дмитра Чижевського

вул. Чайкіної Лізи — вул. Олени Степанів

вул. Чаплигіна — вул. Академіка Івахненка

пров. Чаплигіна — пров. Академіка Івахненка

вул. Челюскінців — вул. Українських моряків

вул. Челябінська — вул. Пантелеймона Куліша

вул. Червона — вул. Олександра Григор’єва

пров. Червоний — пров. Князя Володимира Ольґердовича

вул. Червонозаводська — вул. Литовська

пров. Червонозаводський — пров. Анатолія Базилевича

вул. Червонопільська — вул. Перемишльська

вул. Червоноткацька — вул. Вінстона Черчилля

вул. Чигоріна — вул. Дмитра Дорошенка

вул. Чкалова — вул. Петра Франка

пров. Шишкінський — пров. Іллі Рєпіна

вул. Яблочкова — вул. Гетьмана Павла Бута

пров. Яблочкова — пров. Дубецький

вул. Якубовського Маршала — вул. Героїв Маріуполя

вул. Ясногірська — вул. Швайпольта Фіоля

вул. Яснополянська — вул. Клима Чурюмова

Олександр Алфьоров

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