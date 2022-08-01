Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни? 

Війна приносить страждання та біль. Не тільки емоційний, але й фізичний. З початку війни рф проти України (починаючи з 2014-го року) багато наших військових зазнали поранень та ушкоджень, внаслідок яких дістали інвалідність.

Для їхнього соціального забезпечення та захисту держава надає статус особи з інвалідністю внаслідок війни, який передбачає певні пільги та гарантії.

Питання отримання даного статусу, перелік осіб та вимоги до документів врегульовано постановою Кабміну №685 та законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто має право отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни?

Такий статус надають особам, які дістали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час безпосередньої участі в бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні з росією.

Сюди відносять:

військових ЗСУ (зокрема добровольчі формування територіальних громад), Нацгвардії, СБУ, поліції, представників інших силових структур і відомств;

працівників підприємств та організацій, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

регулярних добровольців у складі добровольчих формувань, які надалі було включено до складу ЗСУ, та інших військових формувань;

нерегулярних добровольців у складі добровольчих формувань, які не включали до складу ЗСУ;

волонтерів, які забезпечували національну безпеку й оборону та отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій;

людей, залучених до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях, у зоні АТО, в районах проведення бойових дій.

Куди звертатися та які документи потрібно мати при собі?

Довідку командира військової частини про причини та обставини поранення;

Довідку військово-лікарської комісії (ВЛК);

Довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

Витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини.

Після поранення бійця командир військової частини зобов'язаний підготувати довідку про обставини травми, віддати її військовослужбовцю чи надіслати до відповідного госпіталю. У цій довідці має бути зазначено:

військове звання та персональні дані військовослужбовця;

дата отримання, вид, характер поранення чи травми;

обставини, за яких боєць дістав поранення (під час виконання робіт, на службі чи у відпустці, під дією алкоголю чи ні тощо);

дата та номер наказу командира військової частини про призначення розслідування;

орган, якому буде представлено довідку.

Цей документ потрібен для правильного формулювання висновку ВЛК. Адже це впливає на розмір виплат одноразової грошової допомоги.

Якщо цю довідку не видавали, необхідно звертатися з рапортом до начальника військової частини.

Після завершення лікування в госпіталі військовослужбовцю видають виписний епікриз (стислий висновок лікаря про перебіг хвороби) та направлення на військову лікарську комісію.

Військово-лікарська комісія (ВЛК)

Наступний етап під час проходження процедури отримання статусу – проходження військово-лікарської комісії. Порядок проходження та діяльність ВЛК врегульовано наказом №402.

ВЛК – це комісія лікарів при військово-медичному лікувальному закладі. Вона встановлює придатність до подальшої військової служби та видає постанову про причинний зв'язок поранення та свідоцтво про хворобу. Ця постанова необхідна для підтвердження поранення саме під час бойових дій.

Формулювання в резолютивній частині постанови ВЛК може бути таким:

якщо є довідка про обставини травми та посвідчення учасника бойових дій

"поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ), пов'язане із захистом Батьківщини" ;

; якщо є довідка про обставини травми без посвідчення УБД

"поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов'язане з виконанням обов'язків військової служби";

за відсутності довідки про обставини справи та посвідчення УБД

"захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов'язане з проходженням військової служби".

Саме на підставі цих формулювань виносять рішення як щодо можливості отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, так і щодо розміру одноразової грошової допомоги за поранення.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)

Направлення на обстеження МСЕК видають у медичній роті військової частини. У направленні має бути вказано строк служби. Для звільнених із війська направлення на МСЕК видає начальник територіального центру комплектування.

У районній лікарні або місцевому воєнному госпіталі потрібно звернутися до профільного лікаря з проханням скликати медико-соціальну експертну комісію.

Для поранених, які перебувають на лікуванні та не можуть пересуватися, комісія проводить виїзне засідання, а документи подає медичний заклад.

Комісія МСЕК встановлює:

групу інвалідності;

визначає відсоток втрати непрацездатності;

визначає потребу в протезуванні.

Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Коли інвалідність буде встановлено, для отримання відповідного статусу потрібно разом із заявою та довідкою МСЕК звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (відповідно до постанови КМУ №302).

Особі з інвалідністю внаслідок війни видають посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" та відповідний нагрудний знак.

Цей статус дає право на отримання пільг, передбачених законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема й на одноразову грошову допомогу.

Також варто знати, що у разі встановлення учаснику бойових дій статусу особи з інвалідністю раніше видане посвідчення учасника бойових дій вилучають та залишають на зберіганні в органах соціального захисту населення.

Андрій Новак, адвокат юридичної компанії "Міллер"