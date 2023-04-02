Правова допомога на деокупованих територіях: 7 юридичних потреб місцевого населення

Від початку повномасштабного вторгнення росії минув понад рік. Збройні сили України деокуповують міста та села країни. На звільнених територіях поступово відновлюється життя місцевого населення.

Юристи Благодійного фонду "Восток SOS" діляться експертною думкою щодо найпоширеніших юридичних запитів місцевого населення деокуповних територій.

Війна торкнулася абсолютно всіх

До повномасштабного вторгнення людина могла бути успішним бізнесменом, а після 24 лютого залишитися ні з чим.

На деопуваних територіях за юридичною допомогою звертаються люди різного віку, соціального статусу та професій.

На прифронтових територіях найчастіше – люди старші 40 років. Це пов'язано з тим, що молодь мобільніша та має більше можливостей переміститися в безпечні райони.

Люди старшого віку частіше мають проблеми з документами, адже часто відомості про них містяться лише в архівах, а відомості про людей молодшого віку можна знайти в електронних реєстрах. Крім того, молодь має ширше коло соціальних зв'язків, що полегшує процедуру встановлення особи.

7 юридичних потреб місцевого населення

1. Фіксування пошкодженого або зруйнованого житла

Деокупована територія – територія, де також відбувалися активні бойові дії. Тож там багато пошкодженого та зруйнованого житла. Чимало людей переймаються питанням, коли вони зможуть отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.

Проте, більшість постраждалих, які зверталися до нас за юридичною допомогою, не сповна обізнані щодо процедури фіксації зруйнованого та пошкодженого житла. Вони не зверталася щодо фіксуванння майнових вимог до ЦНАПів, чи через портал "Дія". Фіксація пошкодженого житла через застосунок або ЦНАП є важливою, адже комісії працюватимуть виходячи з поданої інформації.

У багатьох людей, особливо в сільській місцевості, відсутні документи, що підтверджують право власності. Це унеможливлює отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Вирішення цього питання потребує надання вторинної правової допомоги.

2. Відновлення паспорту

Нерідко документи згорали в будинках, що потрапили під обстріл, а люди зберігали документи в шухлядах чи інших ненадійних місцях. Крім того, окупаційна влада вилучала українські документи під час примусового обміну паспортів. Через це люди звертаються з питаннями відновлення втрачених документів. Для цього існує процедура відновлення документів, ідентифікації та верифікації особи через Державну міграційну службу.

Водночас не всі люди мають можливість сплачувати державне мито за відновлення втрачених документів, тож ми вважаємо доцільним звільнити таких людей від обов’язку сплати державного мита.

3. Отримання свідоцтва про народження або смерть українського зразка

Під час окупації та на деяких прифронтових територіях органи державної влади України, зокрема й органи реєстрації актів цивільного стану, не функціонували. Але життя людей на цих територіях продовжувалося, зокрема й під обстрілами та/або окупацією люди продовжували народжуватися та помирати.

Державні органи не мали змоги реєструвати факти народження або смерті, тож люди не могли отримати свідоцтва про народження або смерть українського зразка. Такі факти народження або смерті встановлюються в судовому порядку, після чого люди можуть отримати свідоцтво про народження або смерть українського зразка.

4. Оформлення спадщини

Складна ситуація склалася з оформленням спадщини. Люди позбавлені можливості успадкувати майнові права померлого. Під час повномасштабного вторгнення, коли щодня гинуть цивільні та військові, а безліч українців покидає країну у пошуках безпечного місяця, деякі люди позбавлені можливості успадкувати майнові права померлого.

Проблема є актуальною на деокупованих територіях, органи влади України там не працювали, а видані окупантами документи не визнаються Україною.

Простішою є ситуація з пропуском строку на прийняття спадщини, такий строк можна поновити в судовому порядку. Також спадкоємець може звернутися з відповідною заявою до будь-якого нотаріуса. Однак, часто виникає проблема під час завершальної стадії отримання спадщини, адже видача нотаріусом свідоцтва про права на спадщину видається за місцем відкриття спадщини.

Зараз є такі "завислі" спадкові справи: нотаріуси встановили спадкову масу та коло спадкоємців, але не можуть видати свідоцтво. Адже на таке уповноважений нотаріус, який здійснює діяльність за місцем смерті спадкодавця, а територія ще не деокупована та нотаріуси там не поновили роботу.

5. Трудові правовідносини

Повномасштабне вторгнення росії стало шоком не лише для працівників, а й для роботодавців. Деякі роботодавці не були готові забезпечити збереження трудових книжок, або видати їх працівникам на руки.

Часто власники бізнесу неправомірно звільняли людей для уникнення заборгованості по заробітній платі. Також є проблема з підтвердженням трудового стажу у працівників. У практиці зустрічаємо безліч різноманітних індивідуальних кейсів.

Зокрема, Благодійний фонд "Восток SOS" допомагає вирішувати трудові спори шляхом надання вторинної правової допомоги.

Ми також комунікуємо з представниками органів влади щодо індивідуальних кейсів. Якщо не виходить вирішити це питання в такий спосіб, то вирішуємо проблему в судовому порядку.

6. Довідка ВПО та соціальні виплати

Нерідко люди звертаються по допомогу в отриманні довідки ВПО та призначенні грошової допомоги. Вони часто не обізнані щодо можливостей, які пропонує держава. Наприклад, люди не знають, що якщо внаслідок обстрілів житло є непридатним для проживання, то вони можуть отримати довідку ВПО та грошову допомогу, навіть якщо переїхали на сусідню вулицю.

Люди також звертаються за допомогою щодо оформлення інших соціальних виплат. Особливо складна ситуація з соціальними виплатами в Херсонській області, росіяни перед втечею вивезли архіви Департаменту соціального захисту населення, в яких зберігалися відомості про соціальні виплати мешканцям області.

7. Віддаленість деокупованих територій

Переважна більшість людей, що знаходяться в сільській місцевості на деокупованих територіях, раніше не отримували фахової юридичної допомоги та вважали її чимось недосяжним о через брак фахівців у сільських громадах і необхідність їхати до обласних центрів, а також через вартість юридичних послуг.

Благодійний фонд "Восток SOS" надає юридичну допомогу потребуючим абсолютно безоплатно, здійснюючи це адресно у віддалених населених пунктах. Бенефіціарам надається первинна правова допомога у вигляді усних консультацій, а також вторинна правова допомога шляхом складання письмових документів. За березень 2023 року юристи БФ "Восток SOS" під час поїздок на Донеччину, Харківщину та Херсонщину надали понад тисячу усних індивідуальних консультацій і склали декілька десятків письмових документів, зокрема й до суду. У квітні юристи БФ "Восток SOS" розширять географію поїздок до громад Запорізької області.

Юристи Благодійного фонду "Восток SOS"



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.